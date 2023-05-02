Власти не стали приглашать звёзд на день Победы в Уфу в этом году

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В администрации Уфы прокомментировали программу праздничных мероприятий на 9 мая. Ранее в мэрии сообщили, что в честь Дня победы состоится праздничный концерт, парад и фейерверк. Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться здесь.
Так, городские власти высказались о том, кто примет участие в праздничных концертах. В частности, будут ли в этот день выступать приглашенные артисты.
— Приглашенных звезд не будет. Выступать будут только местные, уфимские звезды — солисты учреждений культуры столицы, — прокомментировали в мэрии.
Помимо этого в уфимской администрации напомнили о праздничном фейерверке, который уфимцы и гости башкирской столицы смогут увидеть в 23:00 на площади имени Ленина.
Напомним, ранее в Уфу прибыл «Паровоз Победы». Торжественное мероприятия состоялось 29 апреля на уфимском железнодорожном вокзале: гости мероприятия смогли послушать песни военных лет, попробовать блюда полевой кухни, а также посмотреть на боевую технику времен СССР. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.