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Власти не стали приглашать звёзд на день Победы в Уфу в этом году

2 мая 2023, 10:14
Фото: 1MI
Развлекать уфимцев в этом году будут солисты культурных учреждений столицы

В администрации Уфы прокомментировали программу праздничных мероприятий на 9 мая. Ранее в мэрии сообщили, что в честь Дня победы состоится праздничный концерт, парад и фейерверк. Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

Так, городские власти высказались о том, кто примет участие в праздничных концертах. В частности, будут ли в этот день выступать приглашенные артисты.

— Приглашенных звезд не будет. Выступать будут только местные, уфимские звезды — солисты учреждений культуры столицы, — прокомментировали в мэрии.

Помимо этого в уфимской администрации напомнили о праздничном фейерверке, который уфимцы и гости башкирской столицы смогут увидеть в 23:00 на площади имени Ленина.

Напомним, ранее в Уфу прибыл «Паровоз Победы». Торжественное мероприятия состоялось 29 апреля на уфимском железнодорожном вокзале: гости мероприятия смогли послушать песни военных лет, попробовать блюда полевой кухни, а также посмотреть на боевую технику времен СССР. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.

 

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#Азамат Нухов#Новости Уфы#Общество#Город#Культура
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