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В Уфу приедут Владимир Мединский, Дарья Мороз и Михаил Лабковский

2 мая 2023, 12:45
Фото: 1MI

Власти назвали звезд, которые приедут в Уфу в рамках книжной ярмарки «Китап-байрам»

Известные актёры, политики и писатели примут участие в книжной ярмарке, которая состоится в Уфе в конце мая

В рамках международной книжной ярмарки «Китап-байрам» Уфу посетят помощник президента РФ Владимир Мединский, психолог Михаил Лабковский, актриса Дарья Мороз и многие другие. Ярмарка пройдет с 26 по 28 мая 2023 года на Советской площади и прилегающих территориях по улицам Советская, Пушкина и Ленина. Об этом в ходе оперативного совещания в ЦУРе сообщила глава регионального Минкульта Амина Шафикова.

Как отметила Шафикова, основной задачей министерства при организации мероприятия стало то, чтобы сделать его интересным для самых разных категорий граждан. Так, в течение всех трех дней ярмарки в Уфе пройдут «Читки со звездами». В рамках «читок» моноспектакли по произведениям русской классики представят звезда сериала «Содержанки» актриса Дарья Мороз, известный по ролям в фильмах «Жмурки» и «Мне не больно» актёр Дмитрий Дюжев, а также актёр Даниил Спиваковский, известный зрителям по ролям в фильмах «Мой сводный брат Франкенштейн» и «Казнь».

Помимо этого в дневной программе ярмарки пройдут встречи с гостями «Разговоров о важном», где пройдут презентации книг при участии помощника президента России Владимир Мединского, психолога Михаила Лабковского, писательницы Татьяны Устиновой, директора театра им. Вахтангова Кирилла Крока и других. Также участие в вечерней программе «Время читать» примут бизнесмены, руководители органов исполнительной власти, блогеры.

#Азамат Нухов#Общество#Город#Культура
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