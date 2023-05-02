В Уфу приедут Владимир Мединский, Дарья Мороз и Михаил Лабковский

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 20:44
Updated Сегодня, 20:44
В рамках международной книжной ярмарки «Китап-байрам» Уфу посетят помощник президента РФ Владимир Мединский, психолог Михаил Лабковский, актриса Дарья Мороз и многие другие. Ярмарка пройдет с 26 по 28 мая 2023 года на Советской площади и прилегающих территориях по улицам Советская, Пушкина и Ленина. Об этом в ходе оперативного совещания в ЦУРе сообщила глава регионального Минкульта Амина Шафикова.
Как отметила Шафикова, основной задачей министерства при организации мероприятия стало то, чтобы сделать его интересным для самых разных категорий граждан. Так, в течение всех трех дней ярмарки в Уфе пройдут «Читки со звездами». В рамках «читок» моноспектакли по произведениям русской классики представят звезда сериала «Содержанки» актриса Дарья Мороз, известный по ролям в фильмах «Жмурки» и «Мне не больно» актёр Дмитрий Дюжев, а также актёр Даниил Спиваковский, известный зрителям по ролям в фильмах «Мой сводный брат Франкенштейн» и «Казнь».
Помимо этого в дневной программе ярмарки пройдут встречи с гостями «Разговоров о важном», где пройдут презентации книг при участии помощника президента России Владимир Мединского, психолога Михаила Лабковского, писательницы Татьяны Устиновой, директора театра им. Вахтангова Кирилла Крока и других. Также участие в вечерней программе «Время читать» примут бизнесмены, руководители органов исполнительной власти, блогеры.