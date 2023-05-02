В Уфу приедут Владимир Мединский, Дарья Мороз и Михаил Лабковский

Как отметила Шафикова, основной задачей министерства при организации мероприятия стало то, чтобы сделать его интересным для самых разных категорий граждан. Так, в течение всех трех дней ярмарки в Уфе пройдут «Читки со звездами». В рамках «читок» моноспектакли по произведениям русской классики представят звезда сериала «Содержанки» актриса Дарья Мороз, известный по ролям в фильмах «Жмурки» и «Мне не больно» актёр Дмитрий Дюжев, а также актёр Даниил Спиваковский, известный зрителям по ролям в фильмах «Мой сводный брат Франкенштейн» и «Казнь».