mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

Изображение материала

В Уфе сапсаны, гнездящиеся на крыше банка «Уралсиб», отложили три яйца

2 мая 2023, 09:39
Фото: Банк "Уралсиб"
Появление на свет птенцов ожидается уже в ближайшее время

Сапсаны, гнездящиеся в Уфе на крыше банка «Уралсиб», отложили три яйца. Об этом сообщает интернет-портал «Республика Башкортотсан» со ссылкой на председателя башкирского отделения Союза охраны птиц России Эльзу Габбасову.

Как сообщила Габбасова, самка-сапсан, охранявшая кладку яиц спокойно отреагировала на появление фотографа. Сами яйца, которые птица высиживает в этом году, имеют обычную форму и визуально не деформированы. Таким образом, по оценкам орнитолога, появление на свет птенцов стоит ожидать уже в ближайшее время.

Фото: Скриншот с камер наружного наблюдения банка "Уралсиб" / Наблюдатели природы Башкирии/ VK.com

Напомним, ранее в пресс-службе банка ранее сообщили, что соколы-сапсаны в этом году вернулись в Уфу с зимовки 13 марта, а первое яйцо отложили 11 апреля. Как и в прошлые годы, сотрудники «Уралсиба» подготовили к их прилету место гнездования — технический выступ на 25 этаже здания, а также запустили прямую трансляцию совместно с башкирским отделением Союза охраны птиц России и инициативной группой «Атлас птиц Уфы».

Читайте также:
Родившиеся на крыше банка «Уралсиб» в Уфе соколы-сапсаны встали на крылоБанк «Уралсиб» начал прямую трансляцию из гнезда сапсана в Уфе
#Азамат Нухов#Общество#Город
Подпишитесь
Брать массой: разбираемся, как жителям Башкирии отменить огромные доначисления за ОДН
Сегодня, 10:20
Величественный и огромный: смотрим, как в Уфу прибыл круизный теплоход «Мустай Карим»
Сегодня, 06:06
«Страшный сон»: Хабиров рассказал о главной катастрофе, которая угрожает Башкирии
Сегодня, 07:19
Горе луковое: изучаем, как в Башкирии цена на овощ взлетела за 7 дней в два раза
Сегодня, 11:48
Власти не стали приглашать звёзд на день Победы в Уфу в этом году
Сегодня, 10:14
В Уфе будут судить экс-директора Хозуправления по делу о пиксельных елках
Сегодня, 11:42