В Уфе сапсаны, гнездящиеся на крыше банка «Уралсиб», отложили три яйца

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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Updated Сегодня, 09:41
Сапсаны, гнездящиеся в Уфе на крыше банка «Уралсиб», отложили три яйца. Об этом сообщает интернет-портал «Республика Башкортотсан» со ссылкой на председателя башкирского отделения Союза охраны птиц России Эльзу Габбасову.
Как сообщила Габбасова, самка-сапсан, охранявшая кладку яиц спокойно отреагировала на появление фотографа. Сами яйца, которые птица высиживает в этом году, имеют обычную форму и визуально не деформированы. Таким образом, по оценкам орнитолога, появление на свет птенцов стоит ожидать уже в ближайшее время.
Напомним, ранее в пресс-службе банка ранее сообщили, что соколы-сапсаны в этом году вернулись в Уфу с зимовки 13 марта, а первое яйцо отложили 11 апреля. Как и в прошлые годы, сотрудники «Уралсиба» подготовили к их прилету место гнездования — технический выступ на 25 этаже здания, а также запустили прямую трансляцию совместно с башкирским отделением Союза охраны птиц России и инициативной группой «Атлас птиц Уфы».