В Уфе сапсаны, гнездящиеся на крыше банка «Уралсиб», отложили три яйца

Напомним, ранее в пресс-службе банка ранее сообщили, что соколы-сапсаны в этом году вернулись в Уфу с зимовки 13 марта, а первое яйцо отложили 11 апреля. Как и в прошлые годы, сотрудники «Уралсиба» подготовили к их прилету место гнездования — технический выступ на 25 этаже здания, а также запустили прямую трансляцию совместно с башкирским отделением Союза охраны птиц России и инициативной группой «Атлас птиц Уфы».