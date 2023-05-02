В Уфе на этой неделе ограничат движение на проспекте Октября

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
В Уфе в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы будет перекрыто движение на проспекте Октября. Отдельные участки проспекта будут нелорступны для проезда 4, 7 и 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
— 4 мая с 18:30 до 21:30 на пр. Октября — от Северного проезда до Южного, а также на Северном проезде — от пр. Октября до ул. Новогорной
— 7 мая с 18:00 до 21:30 на пр. Октября — от ул. Шафиева до Кольской; на Южном проезде — от пр. Октября до ул. Российской; на Северном проезде — от пр. Октября до ул. Российской; на ул. Новогорной — от Южного проезда до Северного
— В День Победы, 9 мая, во время торжественного прохождения военнослужащих будет ограничено движение транспорта с 10:00 до 14:30 на пр. Октября — от ул. Шафиева до Кольской; на Южном проезде — от пр. Октября до ул. Российской; на Северном проезде — от пр. Октября до ул. Российской; на ул. Новогорной — от Южного проезда до Северного.
Напомним, ранее в мэрии Уфы сообщили об изменениях маршрутов общественного транспорта в праздничные дни. Так, в период с 6 по 9 мая автобусы и электротранспорт будет ходить по графику выходного дня. Во время праздничного парада, который состоится с 11:00 до 14:00 движение будет полностью перекрыто на участке проспекта Октября. На это время автобусы пустят в объезд, по улице Российской (в сторону Черниковки) и по улице Комсомольской (в сторону центра).
Также в мэрии рассказали, какие мероприятия ждут уфимцев и гостей башкирской столицы на 9 мая. Среди них — праздничные концерты, парад и фейерверк. Также ранее стало известно, кто из звезд примет участие в концертах, приуроченных у празднику.