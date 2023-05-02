В Уфе на этой неделе ограничат движение на проспекте Октября

— 4 мая с 18:30 до 21:30 на пр. Октября — от Северного проезда до Южного, а также на Северном проезде — от пр. Октября до ул. Новогорной



— 7 мая с 18:00 до 21:30 на пр. Октября — от ул. Шафиева до Кольской; на Южном проезде — от пр. Октября до ул. Российской; на Северном проезде — от пр. Октября до ул. Российской; на ул. Новогорной — от Южного проезда до Северного



— В День Победы, 9 мая, во время торжественного прохождения военнослужащих будет ограничено движение транспорта с 10:00 до 14:30 на пр. Октября — от ул. Шафиева до Кольской; на Южном проезде — от пр. Октября до ул. Российской; на Северном проезде — от пр. Октября до ул. Российской; на ул. Новогорной — от Южного проезда до Северного.