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В Уфе на этой неделе ограничат движение на проспекте Октября

2 мая 2023, 15:08
Фото: 1MI
Ранее стало известно, что в связи с праздниками в Уфе также изменят маршруты общественного транспорта

В Уфе в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы будет перекрыто движение на проспекте Октября. Отдельные участки проспекта будут нелорступны для проезда 4, 7 и 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— 4 мая с 18:30 до 21:30 на пр. Октября — от Северного проезда до Южного, а также на Северном проезде — от пр. Октября до ул. Новогорной

— 7 мая с 18:00 до 21:30 на пр. Октября — от ул. Шафиева до Кольской; на Южном проезде — от пр. Октября до ул. Российской; на Северном проезде — от пр. Октября до ул. Российской; на ул. Новогорной — от Южного проезда до Северного

— В День Победы, 9 мая, во время торжественного прохождения военнослужащих будет ограничено движение транспорта с 10:00 до 14:30 на пр. Октября — от ул. Шафиева до Кольской; на Южном проезде — от пр. Октября до ул. Российской; на Северном проезде — от пр. Октября до ул. Российской; на ул. Новогорной — от Южного проезда до Северного.

Напомним, ранее в мэрии Уфы сообщили об изменениях маршрутов общественного транспорта в праздничные дни. Так, в период с 6 по 9 мая автобусы и электротранспорт будет ходить по графику выходного дня. Во время праздничного парада, который состоится с 11:00 до 14:00 движение будет полностью перекрыто на участке проспекта Октября. На это время автобусы пустят в объезд, по улице Российской (в сторону Черниковки) и по улице Комсомольской (в сторону центра).

Также в мэрии рассказали, какие мероприятия ждут уфимцев и гостей башкирской столицы на 9 мая. Среди них — праздничные концерты, парад и фейерверк. Также ранее стало известно, кто из звезд примет участие в концертах, приуроченных у празднику.

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#Азамат Нухов#Город
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