В Уфе изменят маршруты общественного транспорта в праздничные дни

В таком режиме рейсы будут выполняться с 6 по 9 мая. В День Победы также введут изменения в маршрутах. Во время праздничного парада, который состоится с 11:00 до 14:00 движение будет полностью перекрыто на участке проспекта Октября. На это время автобусы пустят в объезд, по улице Российской (в сторону Черниковки) и по улице Комсомольской (в сторону центра).