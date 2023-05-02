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Published Сегодня, 08:24

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Updated Сегодня, 08:26

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В Уфе изменят маршруты общественного транспорта в праздничные дни

2 мая 2023, 08:24
Фото: правительство РБ

Стало известно, как в Уфе будет работать транспорт с 6 по 9 мая

В предстоящие праздники автобусы и электротранспорт будет ходить по графику выходного дня. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Сергей Кожевников на совещании во вторник, 2 мая.

В таком режиме рейсы будут выполняться с 6 по 9 мая. В День Победы также введут изменения в маршрутах. Во время праздничного парада, который состоится с 11:00 до 14:00 движение будет полностью перекрыто на участке проспекта Октября. На это время автобусы пустят в объезд, по улице Российской (в сторону Черниковки) и по улице Комсомольской (в сторону центра).

С 20:30 9 мая планируется увеличить количество транспорта, проходящего через остановку «Горсовет» в сторону Телецентра, микрорайонов Демы, Затона, Зеленой рощ и в северную часть города. Также в вечернее время в мэрии планируют накопить в районе Горсовета побольше транспорта, чтобы горожане смогли вернуться домой после праздничного салюта. Время его работы продлят до 00:30 10 мая.

#Город#Наталья Балыкова
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