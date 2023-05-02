В Уфе будут судить экс-директора Хозуправления по делу о пиксельных елках

По условиям контракта, компания обязана была изготовить те самые сборные пиксельные елки. В пресс-службе ведомства, в свою очередь, отмечают, что в случае соблюдения им требований закона о закупках была возможность исполнить контракт по цене ниже почти на 39 млн рублей.