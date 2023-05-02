В Уфе будут судить экс-директора Хозуправления по делу о пиксельных елках

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Уголовное дело, возбужденное в отношении экс-директора Хозяйственного управления Башкирии, перевели в Кировский райсуд Уфы. Ранее ему были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий при закупке пиксельных ёлок для новогодних торжеств. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, несколькими годами ранее бывший директор управления с нарушениями провел закупку декоративной иллюминации. Так, в ноябре 2019 года без конкурентных процедур с компанией ООО «Клирлайт Рус» как с единственным поставщиком был заключен госконтракт на сумму порядка 115 миллионов рублей.
По условиям контракта, компания обязана была изготовить те самые сборные пиксельные елки. В пресс-службе ведомства, в свою очередь, отмечают, что в случае соблюдения им требований закона о закупках была возможность исполнить контракт по цене ниже почти на 39 млн рублей.