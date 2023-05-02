В Уфе бобер захотел жить в доме, но вел себя агрессивно и был выселен спасателями

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Уфимские спасатели в очередной раз столкнулись с бобром. Обнаружили незваного гостя на своем приусадебном участке уфимцы и покидать их владения бобер явно не собирался, а наоборот, проявлял агрессию, не зная правил этикета и того как стать желанным гостем.
Выселение незваного гостя пришлось организовывать спасателям Управления гражданской защиты города Уфы. Бобра аккуратно извлекли из его засады (вероятно он уже начал задумываться о плотине в доме) и отвезли к реке, где и отправили в свободное плавание.
Бобры для Уфы совсем не редкость и посещают они не только частные домовладения. Так прошлой весной бобр облюбовал огромную лужу в центре Демского района. Оттуда его как и его собрата выловили и отправили в родную водную стихию.