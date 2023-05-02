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В Уфе бобер захотел жить в доме, но вел себя агрессивно и был выселен спасателями

2 мая 2023, 04:22
Фото: 1MI
Неординарная ситуация обошлась без жертв, а бобра выселили в водоем.

Уфимские спасатели в очередной раз столкнулись с бобром. Обнаружили незваного гостя на своем приусадебном участке уфимцы и покидать их владения бобер явно не собирался, а наоборот, проявлял агрессию, не зная правил этикета и того как стать желанным гостем.

Выселение незваного гостя пришлось организовывать спасателям Управления гражданской защиты города Уфы. Бобра аккуратно извлекли из его засады (вероятно он уже начал задумываться о плотине в доме) и отвезли к реке, где и отправили в свободное плавание.

Видео: Управление гражданской защиты Уфы

Бобры для Уфы совсем не редкость и посещают они не только частные домовладения. Так прошлой весной бобр облюбовал огромную лужу в центре Демского района. Оттуда его как и его собрата выловили и отправили в родную водную стихию.

В Уфе бобр нашел новый дом в городской луже
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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город#Видео
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