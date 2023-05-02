В небе над набережной в Уфе заметили самолеты

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
В небе над Набережной Уфы заметили самолеты. Кадры авиашоу публикуют пользователи соцсетей.
В комментариях пользователи предполагают, что на кадры видео попала часть тренировочного полета в рамках подготовки к 9 мая. Также некоторые считают, что авиашоу должно было пройти на Набережной сегодня в честь запуска речной навигации.
К слову, на торжественном мероприятии побывал сегодня корреспондент Mkset. В столицу Башкирии сегодня прибыли два крупных теплохода — Маустай Карим и Александр Пушкин.