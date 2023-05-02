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Published Сегодня, 16:57

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В небе над набережной в Уфе заметили самолеты

2 мая 2023, 16:57
Фото: 1MI
Видео с места событий публикуют в соцсетях

В небе над Набережной Уфы заметили самолеты. Кадры авиашоу публикуют пользователи соцсетей. 

В комментариях пользователи предполагают, что на кадры видео попала часть тренировочного полета в рамках подготовки к 9 мая. Также некоторые считают, что авиашоу должно было пройти на Набережной сегодня в честь запуска речной навигации.

К слову, на торжественном мероприятии побывал сегодня корреспондент Mkset. В столицу Башкирии сегодня прибыли два крупных теплохода — Маустай Карим и Александр Пушкин.

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#Азамат Нухов#Город#Видео
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