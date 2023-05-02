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Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

В Башкирии за четыре дня утонули шесть человек, в том числе двое детей

2 мая 2023, 14:17
В Башкирии за последние четыре дня произошло несколько трагических случаев на воде, сообщает местное МЧС.

В результате утонули шесть человек, среди которых были двое детей в возрасте 16 и 7 лет. Еще одна 8-летняя девочка получила серьезное переохлаждение, пишет «Комсомольская правда-Уфа». По данным ведомства, причиной происшествий является отсутствие безопасных мест для купания, а также непрогретая и холодная вода.

МЧС напоминает населению о необходимости соблюдать правила безопасности на воде, не купаться в неподходящих местах и не оставлять малолетних детей без присмотра. Несмотря на теплую погоду, которая располагает к отдыху у воды, безопасность должна быть на первом месте.

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