В Башкирии за четыре дня утонули шесть человек, в том числе двое детей

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
В результате утонули шесть человек, среди которых были двое детей в возрасте 16 и 7 лет. Еще одна 8-летняя девочка получила серьезное переохлаждение, пишет «Комсомольская правда-Уфа». По данным ведомства, причиной происшествий является отсутствие безопасных мест для купания, а также непрогретая и холодная вода.
МЧС напоминает населению о необходимости соблюдать правила безопасности на воде, не купаться в неподходящих местах и не оставлять малолетних детей без присмотра. Несмотря на теплую погоду, которая располагает к отдыху у воды, безопасность должна быть на первом месте.