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Пожар на 100 тысяч квадратных метров: в Башкирии горит поле

2 мая 2023, 13:00
Фото: 1MI
Огонь бушует в Краснокамском районе республики

Огонь захватил площадь порядка 10 га в Краснокамском районе республики. К тушению огню прямо сейчас привлечены 19 человек и 7 единиц техники, в том числе поливомоечные машины муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Сообщается, что возгорание произошло в 2 км от с. Ивановка Краснокамского района республики. Происходит горение сухой травы и сильное задымление. На место направлены силы и средства МЧС России, тракторы и бульдозер.

Видео: 1MI

На тушение поданы пожарные стволы, проводится опашка. Отмечается, что тушение огня осложняют порывы ветра. Планируется привлечение пожарно-спасательного вертолета.

Причину пожара и виновное лицо предстоит установить дознавателю МЧС России.

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