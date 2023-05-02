Пожар на 100 тысяч квадратных метров: в Башкирии горит поле

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Огонь захватил площадь порядка 10 га в Краснокамском районе республики. К тушению огню прямо сейчас привлечены 19 человек и 7 единиц техники, в том числе поливомоечные машины муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
Сообщается, что возгорание произошло в 2 км от с. Ивановка Краснокамского района республики. Происходит горение сухой травы и сильное задымление. На место направлены силы и средства МЧС России, тракторы и бульдозер.
На тушение поданы пожарные стволы, проводится опашка. Отмечается, что тушение огня осложняют порывы ветра. Планируется привлечение пожарно-спасательного вертолета.
Причину пожара и виновное лицо предстоит установить дознавателю МЧС России.