Пожар на 100 тысяч квадратных метров: в Башкирии горит поле

Огонь захватил площадь порядка 10 га в Краснокамском районе республики. К тушению огню прямо сейчас привлечены 19 человек и 7 единиц техники, в том числе поливомоечные машины муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.