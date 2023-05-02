mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:34

Published Сегодня, 03:34

Modified Сегодня, 03:58

Updated Сегодня, 03:58

Изображение материала

Аномально жаркая погода готовит жителям Башкирии неприятный сюрприз

2 мая 2023, 03:34
Фото: 1MI

Аномальную для мая жару в Башкирии дополнят порывы ветра до 20 метров в секунду

Дождей в республике не ждут.

Во вторник 2 мая синоптики Башгидрометцентра дают жителям республики прогноз на ближайшие три дня, самым жарким из которых будет сегодняшний. По республике столбик термометра будет колебаться от 24 до 29 градусов, в среду и в четверг станет чуть прохладней, от 21 до 24 градусов.

Уже сегодня местами поднимется ветер, местами прогнозируются его порывы от 15 до 20 метров в секунду, в целом ветер прогнозируется юго-восточный, южный умеренный.

В среду, 3 мая, все тот же ветер юго-восточный, южный умеренный, местами порывистый. Ночью от 10 до 15, местами до 5 градусов. Лишь местами днем до +16°. В целом от 21 до 26 градусов. В четверг погода не изменится.

Напомним, на выходных Mkset анализировал погоду, ее прогноз и архив уровня рек в Башкирии и пришел к выводу, что Башкирии в нынешнем году может грозить засуха и маловодье.

Читайте также:
Сухость и дискомфорт: Башкирию уже в мае может настигнуть засуха
Ветер сносит автомобили на трассах в Башкирии
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии
Подпишитесь
«Страшный сон»: Хабиров рассказал о главной катастрофе, которая угрожает Башкирии
Сегодня, 07:19
Величественный и огромный: смотрим, как в Уфу прибыл круизный теплоход «Мустай Карим»
Сегодня, 06:06
На теплоходе «Мустай Карим» в Уфе заметили лидера ДДТ Юрия Шевчука
Сегодня, 07:48
На перевозчика, который «попил крови» у властей Башкирии, подадут в суд
Сегодня, 07:41
Ход грачом или обгадили всю игру: как парк за 200 млн в Уфе встретил уфимцев 1 мая
Сегодня, 05:24
Экс-генподрядчику оставшейся без купола уфимской мечети Ар-Рахим угрожает банкротство
Сегодня, 07:03