Аномально жаркая погода готовит жителям Башкирии неприятный сюрприз

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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Во вторник 2 мая синоптики Башгидрометцентра дают жителям республики прогноз на ближайшие три дня, самым жарким из которых будет сегодняшний. По республике столбик термометра будет колебаться от 24 до 29 градусов, в среду и в четверг станет чуть прохладней, от 21 до 24 градусов.
Уже сегодня местами поднимется ветер, местами прогнозируются его порывы от 15 до 20 метров в секунду, в целом ветер прогнозируется юго-восточный, южный умеренный.
В среду, 3 мая, все тот же ветер юго-восточный, южный умеренный, местами порывистый. Ночью от 10 до 15, местами до 5 градусов. Лишь местами днем до +16°. В целом от 21 до 26 градусов. В четверг погода не изменится.
Напомним, на выходных Mkset анализировал погоду, ее прогноз и архив уровня рек в Башкирии и пришел к выводу, что Башкирии в нынешнем году может грозить засуха и маловодье.