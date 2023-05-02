Аномально жаркая погода готовит жителям Башкирии неприятный сюрприз

Во вторник 2 мая синоптики Башгидрометцентра дают жителям республики прогноз на ближайшие три дня, самым жарким из которых будет сегодняшний. По республике столбик термометра будет колебаться от 24 до 29 градусов, в среду и в четверг станет чуть прохладней, от 21 до 24 градусов.