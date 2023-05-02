В Башкирии локализовали пожар на площади порядка 300 тысяч квадратных метров

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Пожар, возникший сегодня днем в Краснокамском районе республики, локализован около 19:00 на площади порядка 30 га. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
Сообщается, что в настоящий момент производится дотушивание, угрозы населенному пункту нет, пострадавших нет. В ведомстве отмечают, что с вертолета, присоединившегося к тушению огня ранее, было сброшено порядка 29 тонн воды.
Напомним, сухая трава загорелась сегодня в Краснокамском районе республики на площади около 10 га. В тушении огня принимали участие 19 человек и 7 единиц техники, в том числе поливомоечные машины муниципалитета.