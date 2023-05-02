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В Башкирии локализовали пожар на площади порядка 300 тысяч квадратных метров

2 мая 2023, 16:00
Фото: 1MI
В тушении огня был задействован вертолет, сбросивший около 29 тонн воды

Пожар, возникший сегодня днем в Краснокамском районе республики, локализован около 19:00 на площади порядка 30 га. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Сообщается, что в настоящий момент производится дотушивание, угрозы населенному пункту нет, пострадавших нет. В ведомстве отмечают, что с вертолета, присоединившегося к тушению огня ранее, было сброшено порядка 29 тонн воды.

Видео: Пресс-служба МЧС по РБ

Напомним, сухая трава загорелась сегодня в Краснокамском районе республики на площади около 10 га. В тушении огня принимали участие 19 человек и 7 единиц техники, в том числе поливомоечные машины муниципалитета.

#Азамат Нухов#Происшествия#Видео
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