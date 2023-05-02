«Страшный сон»: Хабиров рассказал о главной катастрофе, которая угрожает Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативке в правительстве республики поблагодарил пожарников Башкирии с прошедшим профессиональным праздником. Однако помимо благодарности работникам пожарных служб, в том числе и спасателям Госкомитета Башкирии по ЧС глава напомнил и о том, что угроза все еще присутствует и пустить огонь в населенные пункты нельзя.