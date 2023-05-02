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«Страшный сон»: Хабиров рассказал о главной катастрофе, которая угрожает Башкирии

2 мая 2023, 07:19
Фото: 1MI
Тема природных пожаров будет дополнительно обсуждаться в правительстве.

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативке в правительстве республики поблагодарил пожарников Башкирии с прошедшим профессиональным праздником. Однако помимо благодарности работникам пожарных служб, в том числе и спасателям Госкомитета Башкирии по ЧС глава напомнил и о том, что угроза все еще присутствует и пустить огонь в населенные пункты нельзя.

— Огромное спасибо, держимся. Но вс вы новости смотрите, в ряде регионов сейчас полыхает. Страшный сон для нас если мы пожары заведем в населенные пункты. Погода плохая, а пожары сметают целые деревни. Гибнут люди, — напомнил Радий Хабиров и заявил, что эта важная тема еще будет обсуждаться.

Природные пожары в Башкирии происходят, однако к счастью пока пожарные справляются со стихией и оперативно локализуют возгорания.

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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