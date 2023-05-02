«Страшный сон»: Хабиров рассказал о главной катастрофе, которая угрожает Башкирии

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативке в правительстве республики поблагодарил пожарников Башкирии с прошедшим профессиональным праздником. Однако помимо благодарности работникам пожарных служб, в том числе и спасателям Госкомитета Башкирии по ЧС глава напомнил и о том, что угроза все еще присутствует и пустить огонь в населенные пункты нельзя.
— Огромное спасибо, держимся. Но вс вы новости смотрите, в ряде регионов сейчас полыхает. Страшный сон для нас если мы пожары заведем в населенные пункты. Погода плохая, а пожары сметают целые деревни. Гибнут люди, — напомнил Радий Хабиров и заявил, что эта важная тема еще будет обсуждаться.
Природные пожары в Башкирии происходят, однако к счастью пока пожарные справляются со стихией и оперативно локализуют возгорания.