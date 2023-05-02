Со 2 мая в Башкирии объявлена спецоперация

Кроме того, Владимир Севастьянов также выделил основные факторы, из-за которых автомобилисты чаще всего нарушают ПДД. Среди них — нехватка времени, излишняя спешка и отвлечение на внешние факторы, такие как разговоры и переписка по телефону во время движения.