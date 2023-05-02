Со 2 мая в Башкирии объявлена спецоперация

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
На дорогах республики в период со 2 по 6 мая пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Как следует из названия, мероприятие будет направлено на уменьшение количества ДТП, связанных с выездом автомобилей на полосы для встречного движения. Об этом сообщил глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
Сообщается, что в ходе мероприятий сотрудники ГИБДД удялет особое внимание проверке соблюдения водителями правил обгона и других ситуаций, связанных с выездом на полосу встречного движения.
По информации главы ведомства, в течение всего нескольких месяцев с начала 2023 года в Башкирии было зарегистрировано 45 дорожных инцидентов, произошедших в результате выезда на встречную полосу движения. В результате данных ДТП 18 человек погибли и 79 получили травмы различной степени тяжести.
Кроме того, Владимир Севастьянов также выделил основные факторы, из-за которых автомобилисты чаще всего нарушают ПДД. Среди них — нехватка времени, излишняя спешка и отвлечение на внешние факторы, такие как разговоры и переписка по телефону во время движения.