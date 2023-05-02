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Со 2 мая в Башкирии объявлена спецоперация

2 мая 2023, 11:02

Спецоперация объявлена на дорогах Башкирии со 2 по 6 мая

Особые мероприятия пройдут в республике в течение нескольких дней на этой неделе

На дорогах республики в период со 2 по 6 мая пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Как следует из названия, мероприятие будет направлено на уменьшение количества ДТП, связанных с выездом автомобилей на полосы для встречного движения. Об этом сообщил глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Сообщается, что в ходе мероприятий сотрудники ГИБДД удялет особое внимание проверке соблюдения водителями правил обгона и других ситуаций, связанных с выездом на полосу встречного движения.

По информации главы ведомства, в течение всего нескольких месяцев с начала 2023 года в Башкирии было зарегистрировано 45 дорожных инцидентов, произошедших в результате выезда на встречную полосу движения. В результате данных ДТП 18 человек погибли и 79 получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, Владимир Севастьянов также выделил основные факторы, из-за которых автомобилисты чаще всего нарушают ПДД. Среди них — нехватка времени, излишняя спешка и отвлечение на внешние факторы, такие как разговоры и переписка по телефону во время движения.

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#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Общество#Происшествия#ДТП
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