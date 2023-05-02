РЭО: Фосфогипс в рамках ЭЗЦ направят на строительство автодорог

Он также рассказал, что в России фосфогипс применяется в качестве удобрения, из него производят стройматериалы, а также дорожное полотно, устойчивое к сложным климатическим условиям. Буцаев уточнил, что в 2021 год в стране образовалось более 12 миллионов тонн фосфогипса, из которых 3,2 миллиона тонн были утилизированы.