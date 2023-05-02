РЭО: Фосфогипс в рамках ЭЗЦ направят на строительство автодорог

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Одним из таких ресурсов является фосфогипс — побочный продукт, образующийся в процессе производства минеральных удобрений. Его намерены использовать в строительстве, сельском хозяйстве, ЖКХ и других отраслях. Стороны договорились отслеживать полученные результаты, передает gorod55.ru.
«Соглашение нацелено на исполнение отраслевых программ применения вторичных продуктов и вторичного сырья из вторичных продуктов в отраслях экономики и федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Он также рассказал, что в России фосфогипс применяется в качестве удобрения, из него производят стройматериалы, а также дорожное полотно, устойчивое к сложным климатическим условиям. Буцаев уточнил, что в 2021 год в стране образовалось более 12 миллионов тонн фосфогипса, из которых 3,2 миллиона тонн были утилизированы.
Исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов заявил, что производители минудобрений стараются использовать и перерабатывать как можно больше вторичных ресурсов.
«Мы уверены, что в партнерстве с РЭО нам удастся многое сделать в направлении утилизации вторичных ресурсов, включая фосфогипс», — сказал он.
Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский отметил, что достигнутые договоренности предусматривают применение финансовых инструментов со стороны ППК «Российский экологический оператор» для развития инфраструктуры использования фосфогипса в соответствии с законодательством.
Напомним, что в 2022 году Правительство РФ приняло программу «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве». В ней говорится о необходимости достигнуть показателей по доле вторсырья в промышленности в размере 15% — к 2024 году и 34% — к 2030 году.