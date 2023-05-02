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Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту массового ДТП с автобусом

2 мая 2023, 14:12
Фото: Прокуратура РБ
Ведомство контролирует установление обстоятельств инцидента, а также проверит перевозчика, выполнявшего маршрут

Прокуратура проводит проверку по факту массового ДТП с автобусом и грузовиком в Бирском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, инцидент произошел сегодня на 80-м км авдтодороги Уфа-Янаул неподалеку от села Калинники. В ДТП пострадали четыре автомобиля: пассажирский автобус, грузовик, а также два легковых авто. В салоне автобуса на момент столкновения находилось 3 человека, позднее одна из пассажирок обратилась за помощью к медикам.

Для координации действий правоохранительных органов на место ДТП выехал Бирский межрайонный прокурор Алмаз Абдюшев. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств инцидента. Также ведомство проведет проверку в отношении организации-перевозчика в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств.

При наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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#Происшествия#Общество#Азамат Нухов
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