Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту массового ДТП с автобусом

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Прокуратура проводит проверку по факту массового ДТП с автобусом и грузовиком в Бирском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, инцидент произошел сегодня на 80-м км авдтодороги Уфа-Янаул неподалеку от села Калинники. В ДТП пострадали четыре автомобиля: пассажирский автобус, грузовик, а также два легковых авто. В салоне автобуса на момент столкновения находилось 3 человека, позднее одна из пассажирок обратилась за помощью к медикам.
Для координации действий правоохранительных органов на место ДТП выехал Бирский межрайонный прокурор Алмаз Абдюшев. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств инцидента. Также ведомство проведет проверку в отношении организации-перевозчика в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств.
При наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.