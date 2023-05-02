Прокуратура Башкирии проводит проверку по факту массового ДТП с автобусом

По предварительным данным, инцидент произошел сегодня на 80-м км авдтодороги Уфа-Янаул неподалеку от села Калинники. В ДТП пострадали четыре автомобиля: пассажирский автобус, грузовик, а также два легковых авто. В салоне автобуса на момент столкновения находилось 3 человека, позднее одна из пассажирок обратилась за помощью к медикам.