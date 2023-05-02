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Published Сегодня, 05:43

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После командировки на СВО сразу 5 чиновников Башкирии отправились туда добровольцами

2 мая 2023, 05:43
Фото: 1MI
Все они работники администрации Дуванского района Башкирии.

24 апреля глава Дуванского района Фаиль Мухамадеев рассказал о призывника от района, отправившихся нести срочную службу, а также и о троих коллегах из администрации, который район провожал в командировку на СВО.

1 мая стало известно о том, что другие пять сотрудников администрации района после того как побывали в зоне спецоперации в командировке (они отвозили за ленточку гуманитарную помощь) решили присоединиться к военнослужащим.

Эту информацию Фаиль Мухамадеев на своей странице уже не оглашал, а рассказал журналистам издания «Башинформ».

Напомним, на прошлой неделе на боевое слаживание в составе батальона имени Даяна Мурзина отправился главный вахтовик Башкирии, председатель РОО «Вахтовики республики Башкортостан» Айрат Низаметдинов.

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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