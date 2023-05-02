После командировки на СВО сразу 5 чиновников Башкирии отправились туда добровольцами

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:46
24 апреля глава Дуванского района Фаиль Мухамадеев рассказал о призывника от района, отправившихся нести срочную службу, а также и о троих коллегах из администрации, который район провожал в командировку на СВО.
1 мая стало известно о том, что другие пять сотрудников администрации района после того как побывали в зоне спецоперации в командировке (они отвозили за ленточку гуманитарную помощь) решили присоединиться к военнослужащим.
Эту информацию Фаиль Мухамадеев на своей странице уже не оглашал, а рассказал журналистам издания «Башинформ».
Напомним, на прошлой неделе на боевое слаживание в составе батальона имени Даяна Мурзина отправился главный вахтовик Башкирии, председатель РОО «Вахтовики республики Башкортостан» Айрат Низаметдинов.