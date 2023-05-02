Первый день республиканского автопробега завершился прибытием участников в Нефтекамск

Путешественники начали свое путешествие от стелы "Уфа - город трудовой доблести". С 1 по 5 мая участники автопробега преодолеют более 1400 километров и посетят Нефтекамск, Бакалы, Октябрьский, Стерлитамак и Белорецк. Мероприятие завершится церемонией возложения цветов к памятнику генералу Минигали Шаймуратову на Советской площади в Уфе.