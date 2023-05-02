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Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Первый день республиканского автопробега завершился прибытием участников в Нефтекамск

2 мая 2023, 14:15
После церемонии возложения цветов к вечному огню участники автопробега проехали по улицам Нефтекамска и посетили местные достопримечательности.

Утром 1 мая 2023 года представители Федерации профсоюзов Башкортостана, отправились в путешествие по памятным и историческим местам республики, - сообщает «Комсомольская правда-Уфа». Автопробег посвящен Дню Весны и труда и Дню Победы, с целью консолидации общества и усиления социального партнерства.

Путешественники начали свое путешествие от стелы "Уфа - город трудовой доблести". С 1 по 5 мая участники автопробега преодолеют более 1400 километров и посетят Нефтекамск, Бакалы, Октябрьский, Стерлитамак и Белорецк. Мероприятие завершится церемонией возложения цветов к памятнику генералу Минигали Шаймуратову на Советской площади в Уфе.

В день старта, 1 мая, участники также возложили цветы к стеле "Уфа - город трудовой доблести", после чего глава Башкортостана Радий Хабиров пожелал путешественникам удачи.

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