Первый день республиканского автопробега завершился прибытием участников в Нефтекамск

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Утром 1 мая 2023 года представители Федерации профсоюзов Башкортостана, отправились в путешествие по памятным и историческим местам республики, - сообщает «Комсомольская правда-Уфа». Автопробег посвящен Дню Весны и труда и Дню Победы, с целью консолидации общества и усиления социального партнерства.
Путешественники начали свое путешествие от стелы "Уфа - город трудовой доблести". С 1 по 5 мая участники автопробега преодолеют более 1400 километров и посетят Нефтекамск, Бакалы, Октябрьский, Стерлитамак и Белорецк. Мероприятие завершится церемонией возложения цветов к памятнику генералу Минигали Шаймуратову на Советской площади в Уфе.
В день старта, 1 мая, участники также возложили цветы к стеле "Уфа - город трудовой доблести", после чего глава Башкортостана Радий Хабиров пожелал путешественникам удачи.