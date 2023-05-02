Пермский депутат-гонщик Антон Немкин врезался в стоявший автомобиль в Сочи

Как передает properm.ru, бывший редактор спортивного портала F1News Эльмир Валеев опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись аварии. По его словам, Немкин протаранил автомобиль соперника намеренно. Валеев также написал, что Гончаров потребовал отстранить Немкина от дальнейшего участия в заездах, что и было сделано.