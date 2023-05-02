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Пермский депутат-гонщик Антон Немкин врезался в стоявший автомобиль в Сочи

2 мая 2023, 13:16
Фото: vk.com/anton.nemkin
Участвовавший в автогонках в Сочи депутат Госдумы от Пермского края Антон Немкин врезался на пит-лейне в автомобиль соперника Андрея Гончарова. Инженер Павел Кулагин, который стоял в этот момент рядом, получил ушибы.

Как передает properm.ru, бывший редактор спортивного портала F1News Эльмир Валеев опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись аварии. По его словам, Немкин протаранил автомобиль соперника намеренно. Валеев также написал, что Гончаров потребовал отстранить Немкина от дальнейшего участия в заездах, что и было сделано.

По словам самого депутата, все произошло случайно. Из-за неудачного маневра он создал угрозу для работающих на пит-лейне людей, поэтому, чтобы избежать столкновения, ему пришлось резко повернуть в сторону припаркованных машин.

Эльмир Валеев посчитал такое объяснение отговорками. Он отметил, что каждый может посмотреть видео с аварией и сделать выводы.

Травмированный в результате наезда на автомобиль Гончарова инженер Павел Кулагин не стал предъявлять претензий к депутату. Он расценил произошедшее как технический сбой.

39-летний Антон Немкин серьезно увлекается автомобильными гонками последние шесть лет. В сентябре 2021 года он стал депутатом Госдумы от Пермского края от партии «Единая Россия».

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