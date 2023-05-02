Пермский депутат-гонщик Антон Немкин врезался в стоявший автомобиль в Сочи

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Как передает properm.ru, бывший редактор спортивного портала F1News Эльмир Валеев опубликовал в своем телеграм-канале видеозапись аварии. По его словам, Немкин протаранил автомобиль соперника намеренно. Валеев также написал, что Гончаров потребовал отстранить Немкина от дальнейшего участия в заездах, что и было сделано.
По словам самого депутата, все произошло случайно. Из-за неудачного маневра он создал угрозу для работающих на пит-лейне людей, поэтому, чтобы избежать столкновения, ему пришлось резко повернуть в сторону припаркованных машин.
Эльмир Валеев посчитал такое объяснение отговорками. Он отметил, что каждый может посмотреть видео с аварией и сделать выводы.
Травмированный в результате наезда на автомобиль Гончарова инженер Павел Кулагин не стал предъявлять претензий к депутату. Он расценил произошедшее как технический сбой.
39-летний Антон Немкин серьезно увлекается автомобильными гонками последние шесть лет. В сентябре 2021 года он стал депутатом Госдумы от Пермского края от партии «Единая Россия».