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Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

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Падающие щиты и деревья: Башкирию накроет ураганный ветер

2 мая 2023, 12:08
Фото: 1MI
Об ухудшении погодной обстановки в республике сообщили в МЧС

В Башкирии в ближайшие дни прогнозируется ураганный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Помимо этого чрезвычайный уровень пожароопаности прогнозируется в южных районах республики. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Так, по данным Башгидрометцентра, сегодня, 2 мая, на территории республики ожидается юго-восточный, южный умеренный ветер, однако местами возможны порывы до сильного. Температура воздуха ночью +10, +15°, по востоку республики +3, +8°, днем +24, +29°. Порывистый ветер сохранится в республике и в последующие дни.

Напомним, ранее в Башкирии из-за ураганного ветра пострадали несколько зданий — из-за сильных порывов ветра у них сорвало крышу. Также от ветра пострадали несколько автомобилей, на которые ветром повалило рядом стоящие деревья.

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#Азамат Нухов#Происшествия#Погода
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