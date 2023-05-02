Падающие щиты и деревья: Башкирию накроет ураганный ветер

В Башкирии в ближайшие дни прогнозируется ураганный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Помимо этого чрезвычайный уровень пожароопаности прогнозируется в южных районах республики. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ.