Озвучена стоимость круиза на теплоходе «Мустай Карим», который прибыл в Уфу

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Стоимость путёвки на 11 дней с маршрутом «Нижний Новгород — Уфа — Нижний Новгород» на теплоходе «Мустай Карим» составляет от 163 370 рублей на человека.
Есть путевки и в два раза меньше по продолжительности, так за пятидневный круиз Нижний Новгород-Казань-Уфа будет стоить от 87 400 рублей на человека.
Четырехдневный круиз из Казани в Уфу на человека стоит от 79 400 рублей.
Все три варианта это разные вариации одного и того же маршрута «Жемчужина Башкирии», разница лишь в количестве дней на борту и тех городах, которые удастся увидеть.
К слову есть и детский тариф, под него попадают пассажиры до 14 лет, детки с 2 до 5 лет на теплоходе путешествуют бесплатно, но без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных мест) и экскурсионного обслуживания, но с условием обязательной оплаты детского питания. Дети до 2 лет принимаются бесплатно без предоставления места, питания и экскурсионного обслуживания, при размещении в каюте любой категории.
На сайте компании ВодоходЪ не скрывают и как обстоят дела с едой на теплоходе.