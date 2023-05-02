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Озвучена стоимость круиза на теплоходе «Мустай Карим», который прибыл в Уфу

2 мая 2023, 09:08
Фото: mkset.ru

11 дней круиза на теплоходе "Мустай Карим" до Уфы и обратно стоят 163 тысяч рублей

Есть более скромные расценки, но с ценой уменьшается и срок круиза.

Стоимость путёвки на 11 дней с маршрутом «Нижний Новгород — Уфа — Нижний Новгород» на теплоходе «Мустай Карим» составляет от 163 370 рублей на человека.
Есть путевки и в два раза меньше по продолжительности, так за пятидневный круиз Нижний Новгород-Казань-Уфа будет стоить от 87 400 рублей на человека.
Четырехдневный круиз из Казани в Уфу на человека стоит от 79 400 рублей.

Все три варианта это разные вариации одного и того же маршрута «Жемчужина Башкирии», разница лишь в количестве дней на борту и тех городах, которые удастся увидеть.

К слову есть и детский тариф, под него попадают пассажиры до 14 лет, детки с 2 до 5 лет на теплоходе путешествуют бесплатно, но без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных мест) и экскурсионного обслуживания, но с условием обязательной оплаты детского питания. Дети до 2 лет принимаются бесплатно без предоставления места, питания и экскурсионного обслуживания, при размещении в каюте любой категории.

На сайте компании ВодоходЪ не скрывают и как обстоят дела с едой на теплоходе.

  • Завтрак — шведский стол с включенными напитками (без ограничения: вода, чай, кофе, домашний морс), фиксированная рассадка;
  • Обед — заказная система с элементами шведского стола (десерт, фрукты, морсы) и с включенными напитками (без ограничения: вода, чай, кофе, домашний морс), фиксированная рассадка;
  • Ужин — заказная система с включенными напитками (без ограничения: вода, чай, кофе, домашний морс; на выбор: вино красное / белое / игристое (1 бокал, 125 мл.) / водка (1 рюмка, 50 мл.) / пиво (1 бокал, 300 мл.), фиксированная рассадка;
  • Бутилированная вода в каюте — ежедневное пополнение;
  • Кофе-станция работает круглосуточно.
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#Ирина Деревянчук#Общество
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