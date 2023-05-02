Озвучена стоимость круиза на теплоходе «Мустай Карим», который прибыл в Уфу

К слову есть и детский тариф, под него попадают пассажиры до 14 лет, детки с 2 до 5 лет на теплоходе путешествуют бесплатно, но без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных мест) и экскурсионного обслуживания, но с условием обязательной оплаты детского питания. Дети до 2 лет принимаются бесплатно без предоставления места, питания и экскурсионного обслуживания, при размещении в каюте любой категории.