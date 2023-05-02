mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:35

Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Открытие новых брендов Inditex привело к росту посещаемости ТЦ в регионах на 1,7%

2 мая 2023, 10:35
Посещаемость торговых центров в регионах на прошлой неделе выросла на 1,7% благодаря открытию новых магазинов вместо бывших магазинов Inditex, сообщил вице-президент "Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан" Павел Люлин.

Однако в Москве посещаемость торговых центров не показала значительного роста за последнюю неделю, поскольку последняя неделя апреля традиционно не является наиболее прибыльной, пишет газета “Известия”. Но открытие магазина Maag на месте бывшей Zara все же оказало положительное влияние на ситуацию. В рамках ранее объявленной сделки Daher постепенно возобновляет работу бывших магазинов Inditex под новыми названиями, такими как Dub (ранее Pull & Bear), Vilet (ранее Stradivarius) и Ecru (ранее Bershka).



Подпишитесь
Брать массой: разбираемся, как жителям Башкирии отменить огромные доначисления за ОДН
Сегодня, 10:20
Величественный и огромный: смотрим, как в Уфу прибыл круизный теплоход «Мустай Карим»
Сегодня, 06:06
«Страшный сон»: Хабиров рассказал о главной катастрофе, которая угрожает Башкирии
Сегодня, 07:19
Горе луковое: изучаем, как в Башкирии цена на овощ взлетела за 7 дней в два раза
Сегодня, 11:48
Власти не стали приглашать звёзд на день Победы в Уфу в этом году
Сегодня, 10:14
В Уфе будут судить экс-директора Хозуправления по делу о пиксельных елках
Сегодня, 11:42