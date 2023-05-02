Открытие новых брендов Inditex привело к росту посещаемости ТЦ в регионах на 1,7%

Однако в Москве посещаемость торговых центров не показала значительного роста за последнюю неделю, поскольку последняя неделя апреля традиционно не является наиболее прибыльной, пишет газета “Известия”. Но открытие магазина Maag на месте бывшей Zara все же оказало положительное влияние на ситуацию. В рамках ранее объявленной сделки Daher постепенно возобновляет работу бывших магазинов Inditex под новыми названиями, такими как Dub (ранее Pull & Bear), Vilet (ранее Stradivarius) и Ecru (ранее Bershka).