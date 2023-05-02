Отец пятерых детей из Башкирии погиб на СВО

Алек Сагитдинов родился 24 июня 1977 года в селе Канлы-Туркеево. Жил и работал в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа. Отправился на спецоперацию в декабре 2022 года в составе ЧВК «Вагнер». Сагитдинов погиб 18 февраля 2023 года.