Отец пятерых детей из Башкирии погиб на СВО

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
В ходе СВО погиб уроженец Баймакского района республики, отец пятерых детей Алек Сагитдинов. Погибший нес службу в рядах ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил в соцсетях глава муниципалитета Ильнур Игдиев.
Алек Сагитдинов родился 24 июня 1977 года в селе Канлы-Туркеево. Жил и работал в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа. Отправился на спецоперацию в декабре 2022 года в составе ЧВК «Вагнер». Сагитдинов погиб 18 февраля 2023 года.
Церемония прощания с погибшим состоялась ранее на его малой родине — в селе Канлы-Туркеево. Глава районной администрации выразил свои соболезнования родным и близким военнослужащего. У Сагитдинова остались жена и пятеро детей.