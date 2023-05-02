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Отец пятерых детей из Башкирии погиб на СВО

2 мая 2023, 12:29
Фото: Ильнур Игдиев/ VK.com
Погибший Алек Сагитдинов принимал участие в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер»

В ходе СВО погиб уроженец Баймакского района республики, отец пятерых детей Алек Сагитдинов. Погибший нес службу в рядах ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил в соцсетях глава муниципалитета Ильнур Игдиев.

Алек Сагитдинов родился 24 июня 1977 года в селе Канлы-Туркеево. Жил и работал в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа. Отправился на спецоперацию в декабре 2022 года в составе ЧВК «Вагнер». Сагитдинов погиб 18 февраля 2023 года.

Фото: Ильнур Игдиев/ VK.com

Церемония прощания с погибшим состоялась ранее на его малой родине — в селе Канлы-Туркеево. Глава районной администрации выразил свои соболезнования родным и близким военнослужащего. У Сагитдинова остались жена и пятеро детей.

#Общество
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