На теплоходе «Мустай Карим» в Уфе заметили лидера ДДТ Юрия Шевчука

Напомним, после высказывания артиста о том, что такое родина на концерте группы ДДТ в Уфе год назад, он стал фигурантом административного дела о дискредитации Вооруженных Сил РФ, дело Шевчука кочевало по судам долгое время и в итоге артист был оштрафован Советским райсудом на 50 тысяч рублей. В июле 2022 года Шевчук попал в неофициальной список «нежелательных» артистов.