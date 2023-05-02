На теплоходе «Мустай Карим» в Уфе заметили лидера ДДТ Юрия Шевчука

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Корреспондент Mkset побывал внутри теплохода Мустай Карим, который сегодня утром приехал в Уфу и пробудет в столице республике до 3 мая. Гуляя по безлюдным коридорам шикарного теплохода он забрел в бар «Башкирия», где встретил Юрия Шевчука, а точнее его портрет, наряду с портретами остальных известных на всю Россию и весь мир уроженцев Башкирии.
Напомним, после высказывания артиста о том, что такое родина на концерте группы ДДТ в Уфе год назад, он стал фигурантом административного дела о дискредитации Вооруженных Сил РФ, дело Шевчука кочевало по судам долгое время и в итоге артист был оштрафован Советским райсудом на 50 тысяч рублей. В июле 2022 года Шевчук попал в неофициальной список «нежелательных» артистов.