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На теплоходе «Мустай Карим» в Уфе заметили лидера ДДТ Юрия Шевчука

2 мая 2023, 07:48
Фото: mkset.ru
В баре «Башкирия» известный артист был не один.

Корреспондент Mkset побывал внутри теплохода Мустай Карим, который сегодня утром приехал в Уфу и пробудет в столице республике до 3 мая. Гуляя по безлюдным коридорам шикарного теплохода он забрел в бар «Башкирия», где встретил Юрия Шевчука, а точнее его портрет, наряду с портретами остальных известных на всю Россию и весь мир уроженцев Башкирии.

Юрий Юлианович* в компании Сергея Донатовича и Сергея ТимофеевичаЮрий Юлианович* в компании Сергея Донатовича и Сергея Тимофеевича
Юрий Юлианович* в компании Сергея Донатовича и Сергея Тимофеевича
Фото: mkset.ru

Напомним, после высказывания артиста о том, что такое родина на концерте группы ДДТ в Уфе год назад, он стал фигурантом административного дела о дискредитации Вооруженных Сил РФ, дело Шевчука кочевало по судам долгое время и в итоге артист был оштрафован Советским райсудом на 50 тысяч рублей. В июле 2022 года Шевчук попал в неофициальной список «нежелательных» артистов.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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