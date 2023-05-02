На перевозчика, который «попил крови» у властей Башкирии, подадут в суд

Как сообщал Mkset, конфликт между перевозчиком и Минтрансом начался еще в 2021 году. Сначала предприниматель лишился маршрутов №272 и 298. В декабре того же года Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Управления транспорта и связи мэрии Уфы и лишил Искалина лицензии на работу данных маршрутов. В феврале 2022 года перевозчик потребовал с мэрии Уфы 3,5 млн рублей за отмену маршрута № 298. Суд удовлетворил иск частично, обязав управление транспорта и связи администрации Уфы выплатить 200 тысяч рублей.