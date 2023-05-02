На перевозчика, который «попил крови» у властей Башкирии, подадут в суд

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
По версии властей, это произошло из-за того, что перевозчик ИП Искалин перестал выполнять рейсы по 165 маршруту. Сам Виктор Искалин объяснял, что прекратить перевозки ему пришлось из-за истечения срока разрешительных документов.
На прошлой неделе Центр управления республикой в соцсетях фиксировал жалобы на нехватку автобусов жителей Иглинского района. Об этом сообщила начальник управления главы Башкирии п о социальным коммуникациям Елена Прочаковская. По ее словам, Искалин подал заявление о прекращении деятельности, «проездил четыре дня и бросил маршрут Уфа-Тавтиманово», хотя должен был выполнять рейсы в течение 90 дней.
Глава Минтранса Александр Клебанов в свою очередь заявил, что ведомство увеличило число маршрутов и «все исправило». Он добавил, что в отношении частного перевозчика заявлен иск в суд.
Радий Хабиров отметил, что Искалин «попил много крови» у чиновников Минтранса и, если он нарушил обязательства, то необходимо его наказать через суд.
«Мы в свое время волю проявили, призвали бизнес работать на наших условиях в интересах людей. Кто-то услышал и неплохо работает, кто-то не услышал», — заключил он.
Как сообщал Mkset, конфликт между перевозчиком и Минтрансом начался еще в 2021 году. Сначала предприниматель лишился маршрутов №272 и 298. В декабре того же года Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Управления транспорта и связи мэрии Уфы и лишил Искалина лицензии на работу данных маршрутов. В феврале 2022 года перевозчик потребовал с мэрии Уфы 3,5 млн рублей за отмену маршрута № 298. Суд удовлетворил иск частично, обязав управление транспорта и связи администрации Уфы выплатить 200 тысяч рублей.