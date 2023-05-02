mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:55

Published Сегодня, 03:55

Modified Сегодня, 03:59

Updated Сегодня, 03:59

Изображение материала

Молодой вахтовик из Башкирии погиб под колесами погрузчика в Сибири

2 мая 2023, 03:55
Фото: 1MI

29-летнего вахтовика из Учалов насмерть раздавил погрузчик в Красноярском крае

Похоронили мужчину в родном городе 30 апреля.

Молодой 29-летний вахтовик из башкирского города Учалы Вадим С. погиб на работе в Краснодарском крае. Он работал там на погрузчике оператором, однако в какой-то момент допустил роковую оплошность, которая стоила ему жизни. Его раздавила тяжеловесная техника и даже оперативно прибывшая на место машина скорой помощи не смогла спасти его.

Медики констатировали гибель мужчины, его тело отправили на родину в Башкирию и 30 апреля с ним простились дома. Семья молодого мужчины до сих пор не может поверить в случившееся, со ссылкой на соцсети передает «Комсомольская Правда — Уфа».

Напомним, главный вахтовик Башкирии Айрат Низаметдинов, который занимается защитой прав вахтовиков и возглавляет РОО «Вахтовики республики Башкортостан» на прошлой неделе отправился на боевое слаживание в составе добровольческого батальона имени Даяна Мурзина.

Читайте также:
Жители Башкортостана в пять раз чаще работают вахтовиками, чем жители Татарстана
Читайте также:
Власти прокомментировали смертельное ДТП с вахтовиками из Башкирии
#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
Подпишитесь
«Страшный сон»: Хабиров рассказал о главной катастрофе, которая угрожает Башкирии
Сегодня, 07:19
Величественный и огромный: смотрим, как в Уфу прибыл круизный теплоход «Мустай Карим»
Сегодня, 06:06
На теплоходе «Мустай Карим» в Уфе заметили лидера ДДТ Юрия Шевчука
Сегодня, 07:48
На перевозчика, который «попил крови» у властей Башкирии, подадут в суд
Сегодня, 07:41
Ход грачом или обгадили всю игру: как парк за 200 млн в Уфе встретил уфимцев 1 мая
Сегодня, 05:24
Экс-генподрядчику оставшейся без купола уфимской мечети Ар-Рахим угрожает банкротство
Сегодня, 07:03