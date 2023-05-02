Молодой вахтовик из Башкирии погиб под колесами погрузчика в Сибири

Молодой 29-летний вахтовик из башкирского города Учалы Вадим С. погиб на работе в Краснодарском крае. Он работал там на погрузчике оператором, однако в какой-то момент допустил роковую оплошность, которая стоила ему жизни. Его раздавила тяжеловесная техника и даже оперативно прибывшая на место машина скорой помощи не смогла спасти его.