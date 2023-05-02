Молодой вахтовик из Башкирии погиб под колесами погрузчика в Сибири

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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Updated Сегодня, 03:59
Молодой 29-летний вахтовик из башкирского города Учалы Вадим С. погиб на работе в Краснодарском крае. Он работал там на погрузчике оператором, однако в какой-то момент допустил роковую оплошность, которая стоила ему жизни. Его раздавила тяжеловесная техника и даже оперативно прибывшая на место машина скорой помощи не смогла спасти его.
Медики констатировали гибель мужчины, его тело отправили на родину в Башкирию и 30 апреля с ним простились дома. Семья молодого мужчины до сих пор не может поверить в случившееся, со ссылкой на соцсети передает «Комсомольская Правда — Уфа».
Напомним, главный вахтовик Башкирии Айрат Низаметдинов, который занимается защитой прав вахтовиков и возглавляет РОО «Вахтовики республики Башкортостан» на прошлой неделе отправился на боевое слаживание в составе добровольческого батальона имени Даяна Мурзина.