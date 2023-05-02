Миллионы личинок повсюду: курорту Соль-Илецк угрожает нашествие вредителей

Специалисты отдела по защите растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Оренбургской области, сообщили о небывалой репродуктивной активности саранчи. Отрождение личинок нестадных видов саранчи зафиксировали в колхозе «Линевский» Соль-Илецкого городского округа. Способствовала этому сильная жара, однако по прогнозам специалистов это еще не конец.