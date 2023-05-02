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Миллионы личинок повсюду: курорту Соль-Илецк угрожает нашествие вредителей

2 мая 2023, 06:59
Фото: mkset.ru

Отдыхающим из Башкирии угрожает нашествие саранчи на озерах в Соль-Илецке

Из-за сильной жары в Оренбуржье, а именно в Соль-Илецком городском округе активно отродилась саранча.

Специалисты отдела по защите растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Оренбургской области, сообщили о небывалой репродуктивной активности саранчи. Отрождение личинок нестадных видов саранчи зафиксировали в колхозе «Линевский» Соль-Илецкого городского округа. Способствовала этому сильная жара, однако по прогнозам специалистов это еще не конец.

Так ближе к 10-м числам мая начнется отрождение личинок итальянского пруса в южной зоне области, разумеется если серьезно не спадет жара.

— На территории Оренбургской области обитает более 20 видов саранчовых, относящихся к нестадным видам. Их особенностью является неспособность образовывать устойчивые скопления личинок (кулиги) и взрослых особей (стаи) и перемещаться на значительные расстояния от очагов размножения», — сообщают в Минсельхозе Оренбургской области.

Известно, что для борьбы с вредителями планируют установить постоянное наблюдение за местами их резервации. Как небывалая активность неприятных насекомых может повлиять на отдых на популярном курорте остается лишь предполагать.

 

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#Общество#Ирина Деревянчук
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