Массовое ДТП: четыре машины попали в аварию на трассе в Башкирии

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Массовое ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса произошло в Башкирии. Четыре автомобиля столкнулись в Бирском районе республики. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
По предварительным данным, на 80-м км автодороги Уфа-Янаул ранее произошло столкновение автобуса «Мерседес Бенц», грузовика «БАВ», а также двух легковых автомобилей. Отмечается, что одной из пассажирок автобуса потребовалась помощь медиков. Всего в салоне автобуса на тот момент находилось три человека. По данному факту начато разбирательство.