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Массовое ДТП: четыре машины попали в аварию на трассе в Башкирии

2 мая 2023, 12:02
Фото: Владимир Севастьянов/ Telegram
Некоторые пассажиры обратились за помощью медиков

Массовое ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса произошло в Башкирии. Четыре автомобиля столкнулись в Бирском районе республики. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

По предварительным данным, на 80-м км автодороги Уфа-Янаул ранее произошло столкновение автобуса «Мерседес Бенц», грузовика «БАВ», а также двух легковых автомобилей. Отмечается, что одной из пассажирок автобуса потребовалась помощь медиков. Всего в салоне автобуса на тот момент находилось три человека. По данному факту начато разбирательство. 

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