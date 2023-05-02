Массовое ДТП: четыре машины попали в аварию на трассе в Башкирии

По предварительным данным, на 80-м км автодороги Уфа-Янаул ранее произошло столкновение автобуса «Мерседес Бенц», грузовика «БАВ», а также двух легковых автомобилей. Отмечается, что одной из пассажирок автобуса потребовалась помощь медиков. Всего в салоне автобуса на тот момент находилось три человека. По данному факту начато разбирательство.