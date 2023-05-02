Экс-генподрядчику оставшейся без купола уфимской мечети Ар-Рахим угрожает банкротство

Компания «Алтын курай», которая в 2013–2016 годах являлась генподрядчиком уфимской мечети Ар-Рахим, может быть признана. Как сообщает «Коммерсант-Уфа» со ссылкой на данные суда, в арбитражный суд Башкирии поступило заявление минземимущества Башкирии. Дата судебного заседания пока неизвестна. Параллельно, по данным издания, рассматривается иск министерства о взыскании с «Алтын курай» около 6,5 млн рублей задолженности по некому договору аренды от июля 2018 года.