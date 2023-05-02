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Экс-генподрядчику оставшейся без купола уфимской мечети Ар-Рахим угрожает банкротство

2 мая 2023, 07:03
Фото: 1MI
В суд поступило заявление минзеимущества Башкирии

Компания «Алтын курай», которая в 2013–2016 годах являлась генподрядчиком уфимской мечети Ар-Рахим, может быть признана. Как сообщает «Коммерсант-Уфа» со ссылкой на данные суда, в арбитражный суд Башкирии поступило заявление минземимущества Башкирии. Дата судебного заседания пока неизвестна. Параллельно, по данным издания, рассматривается иск министерства о взыскании с «Алтын курай» около 6,5 млн рублей задолженности по некому договору аренды от июля 2018 года.

Напомним, строительство мечети сопровождалось многочисленными скандалами, не раз возникали подозрения в хищении средств при возведении объекта. Работы приостанавливали из-за проблем с финансированием. Основным спонсором строительства был Благотворительный фонд «Урал». По оценкам Радий Хабирова, стоимость завершения строительства объекта обойдется в несколько миллиардов рублей. Республика не может направить средства на возведение мечети из бюджета, поэтому финансированием проекта занимаются благотворительные фонды.

В январе руководитель ДУМ РБ Айнур Биргалин заявлял Mkset, что варианты решения проблемы прорабатываются и обещал, что спустя месяц или два «условия и алгоритмы» завершения работ будут опубличены.

13 марта ветром снесло купол минарета мечети Ар-Рахим. Позднее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о «глупых предрассудках» в связи с обрушением купола мечети в Уфе.

— Те, кто не знает канонов ислама и православия, должны ясно понимать, что суеверия — это даже грех в исламе. Поэтому не надо придумывать какие-то вещи, а надо просто посмотреть. У любой проблемы есть всегда конкретная фамилия, звание и должность человека. Есть еще такие понятия как разгильдяйство, глупость и халатность по отношению к строительству подобного объекта, — Радий Хабиров.
#Валерия Панаева
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