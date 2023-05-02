Эффект от 48 часов тюрьмы: экс-глава МВД Башкирии о действиях при угрозе убийством

В конце апреля в Белорецке начался судебный процесс над бывшим мужем Дины Махияновой, который зарезал мать своих сыновей, подкараулив ее возле дома. По словам главы Белорецкого района Андрея Иванюты, супруг якобы угрожал чиновнице расправой. Одновременно с этим идет следствие в отношении сотрудников полиции по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Известно, что погибшая не менее 10 раз писала заявления в правоохранительные органы.