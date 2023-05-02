Эффект от 48 часов тюрьмы: экс-глава МВД Башкирии о действиях при угрозе убийством

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
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Updated Сегодня, 04:15
В конце апреля в Белорецке начался судебный процесс над бывшим мужем Дины Махияновой, который зарезал мать своих сыновей, подкараулив ее возле дома. По словам главы Белорецкого района Андрея Иванюты, супруг якобы угрожал чиновнице расправой. Одновременно с этим идет следствие в отношении сотрудников полиции по статье «халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Известно, что погибшая не менее 10 раз писала заявления в правоохранительные органы.
По мнению Закомалдина, угроза убийством — это уже не дело частного обвинения, и здесь прощение порой играет еще более злую шутку.
— Не исключаю, что именно из-за того, что большая часть женщин своих дебоширов прощают, в полиции порой могут относиться халатно к таким заявлениям. Во времена моей работы министром внутренних дел у нас действовало правило: каждая статья 119 «угроза убийством» докладывалась мне лично. Я требовал задерживать и вести под арест, в случаях если угрозы были многочисленными и сопровождались действиями, то есть, были реальными, — вспоминает Михаил Закомалдин.
Омбудсмен и экс-глава МВД Башкирии считает, что даже кратковременное лишение свободы, к примеру, задержание семейного дебошира на 48 часов, в случаях с адекватными людьми дает положительный эффект. Человек задумывается над своим поведением, делает выводы, осознает последствия такого поведения и больше его не допускает.
По мнению Закомалдина, самим жертвам домашнего насилия необходимо твердо стоять на своем и идти до конца. Прощение, принятые уговоры, подарки для заглаживания вины как раз-таки, по мнению эксперта, поощряют агрессора продолжать свои выходки. Ведь они понимают, что вместо наказания могут просто откупиться.
— Более или менее нормальный человек уже после одного обращения в полицию понимает, что женщина не готова терпеть насилие. И чаще всего если мужчина понимает, что женщина жертвой не будет и меняет свою линию поведения. А с остальными необходимо разбираться в правовом поле и добиваться их наказания. Как я уже сказал, твердо стоять на своем, — считает омбудсмен по правам человека.
Михаил Закомалдин пояснил и то, насколько в подобных ситуациях уместна помощь психологов. И, на его взгляд, они вряд ли могут помочь семейным дебоширам.
— Здесь как и с алкоголизмом — нужно желание самого человека. Если жертва идет к специалисту, он может помочь ей снять напряжение, разобраться в отношениях, понять, что из отношений пора уходить. А как психолог поможет агрессору, который не считает, что у него вообще есть проблемы? , — заключил наш собеседник.