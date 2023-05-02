Директор «Союзмультфильма»: Работа над продолжением «Чебурашки» ещё не началась

Несмотря на бурный успех, который сопроводил выход фильма «Чебурашка» в 2020 году, работа над его продолжением официально еще не началась. Об этом рассказал директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.