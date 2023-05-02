Директор «Союзмультфильма»: Работа над продолжением «Чебурашки» ещё не началась

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
В то же время актеры и представители киностудии уже выражали желание создать продолжение картине, признавая образ «Чебурашки» одним из самых знаковых персонажей советской киноэпохи. Об этом пишет издание RTVI.
По словам Машковцева, режиссер картины Дмитрий Дьяченко сумел объединить множество факторов, которые стали основой громадного успеха фильма: хорошую историю, качественный сценарий, правильную выбранную компанию-продюсера и новогодний сезон показа.
Директор киностудии «Союзмультфильм» подчеркнул, что проект стал «работой на доверии» и добавил, что желание продюсеров данных делать детские фильмы основывается на любви к знаменитым персонажам советского кинематографа.
Комедия «Чебурашка» вышла на экраны 1 января. Она стала самой кассовой картиной за всю историю проката в РФ, собрав свыше 5 миллиардов рублей.