Дело о пиксельных елках, пожары и запуск речной навигации в Уфе

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
В Башкирии суммы перерасчета, выставленные собственникам помещений в многоквартирных домах, достигли нескольких тысяч рублей. Закон, который переложил на собственников обязанности оплачивать сверхнормативные расходы на общедомовые нужды, вступил в силу еще в сентябре 2022 года. Весной жители начали получать первые счета с пересчитанными суммами за газ, воду и электроэнергию. Для некоторых квартир суммы оказались катастрофичными — например, кому-то начислили «сверху» целых 8 тысяч рублей. О том, что могут сделать жители многоквартирных домов в такой ситуации, Mkset поговорил с правозащитником в сфере ЖКХ Владимиром Беляковым.
В Уфе с сегодняшнего дня запустили речную навигацию. К набережной реки Белой прибыли сразу два круизных теплохода — Мустай Карим и Александр Пушкин. Примечательно, что стоимость 11-дневного круиза на борту теплохода «Мустай Карим» составляет 163 тысячи рублей на человека. О том, что ждет туристов за эти деньги и как выглядит теплоход, Mkset рассказывал здесь.
Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативке в правительстве республики поблагодарил пожарников Башкирии с прошедшим профессиональным праздником. Однако помимо благодарности работникам пожарных служб, в том числе и спасателям Госкомитета Башкирии по ЧС глава напомнил и о том, что угроза все еще присутствует и пустить огонь в населенные пункты нельзя. Сегодня, к примеру крупный пожар случился в Краснокамском районе республики, где сухая трава загорелась на площади порядка 10 га или 100 тысяч квадратных метров. К тушению огня был привлечен вертолет, сбросивший на огонь около 29 тонн воды.
Уголовное дело, возбужденное в отношении экс-директора Хозяйственного управления Башкирии, передали в Кировский райсуд Уфы. Ранее ему были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий при закупке пиксельных ёлок для новогодних торжеств. По версии следствия, несколькими годами ранее бывший директор управления с нарушениями провел закупку декоративной иллюминации. Так, в ноябре 2019 года без конкурентных процедур с компанией ООО «Клирлайт Рус» как с единственным поставщиком был заключен госконтракт на сумму порядка 115 миллионов рублей.
Ранее жители Иглинского района остались без транспорта. По версии властей, это произошло из-за того, что перевозчик ИП Искалин перестал выполнять рейсы по 165 маршруту. Сам Виктор Искалин объяснял, что прекратить перевозки ему пришлось из-за истечения срока разрешительных документов. На прошлой неделе Центр управления республикой в соцсетях фиксировал жалобы на нехватку автобусов жителей Иглинского района. В свою очередь, в ходе сегодняшнего оперативного совещания в ЦУРе глава республики Радий Хабиров отметил, что Искалин «попил много крови» у чиновников Минтранса и, если он нарушил обязательства, то необходимо его наказать через суд.
Компания «Алтын курай», которая в 2013–2016 годах являлась генподрядчиком уфимской мечети Ар-Рахим, может быть признана банкротом. Ранее в арбитражный суд Башкирии поступило заявление Минземимущества Башкирии. Параллельно с этим рассматривается иск министерства о взыскании с «Алтын курай» около 6,5 млн рублей задолженности по некому договору аренды от июля 2018 года.