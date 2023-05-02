Дело о пиксельных елках, пожары и запуск речной навигации в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативке в правительстве республики поблагодарил пожарников Башкирии с прошедшим профессиональным праздником. Однако помимо благодарности работникам пожарных служб, в том числе и спасателям Госкомитета Башкирии по ЧС глава напомнил и о том, что угроза все еще присутствует и пустить огонь в населенные пункты нельзя. Сегодня, к примеру крупный пожар случился в Краснокамском районе республики, где сухая трава загорелась на площади порядка 10 га или 100 тысяч квадратных метров. К тушению огня был привлечен вертолет, сбросивший на огонь около 29 тонн воды.