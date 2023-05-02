Брать массой: разбираемся, как жителям Башкирии отменить огромные доначисления за ОДН

Проверить правильность таких начислений самостоятельно для обычного жителя практически нереально. Доступа к исходным данным у собственников нет — необходимо их запрашивать в управляющей компании. Та, в свою очередь, может не предоставить все нужные цифры: помесячные данные по общедомовым приборам учета за 2022 год, которые передаются ресурсникам, суммарный объем потребления в жилых и нежилых помещениях по каждому виду ресурса за каждый месяц 2022 года и помесячные данные по всем жилым и нежилым помещениям, которые есть в многоквартирном доме (данные каждого индивидуального счетчика, среднемесячные данные, норматив, количество проживающих и прочее).