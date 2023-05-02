Брать массой: разбираемся, как жителям Башкирии отменить огромные доначисления за ОДН

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Закон, который переложил на собственников обязанности оплачивать сверхнормативные расходы на общедомовые нужды, вступил в силу еще в сентябре прошлого года. Весной жители начали получать первые счета с пересчитанными суммами за газ, воду и электроэнергию. Для некоторых квартир суммы оказались катастрофичными — например, кому-то начислили «сверху» целых 8 тысяч рублей.
В управляющих компаниях не объясняют, откуда взялись огромные цифры, ссылаясь на закон, вступивший в силу еще в сентябре прошлого года. В соответствии с его нормами теперь сверхнормативные расходы на общедомовые нужды должны нести собственники.
Ранее в республиканском МинЖКХ жителям заявляли, что большинство жителей никаких изменений не заметит. Расходы увеличатся незначительно, заверяли там. Однако сумму даже в 1500 рублей (для однокомнатной квартиры) никак нельзя назвать незначительной.
Проверить правильность таких начислений самостоятельно для обычного жителя практически нереально. Доступа к исходным данным у собственников нет — необходимо их запрашивать в управляющей компании. Та, в свою очередь, может не предоставить все нужные цифры: помесячные данные по общедомовым приборам учета за 2022 год, которые передаются ресурсникам, суммарный объем потребления в жилых и нежилых помещениях по каждому виду ресурса за каждый месяц 2022 года и помесячные данные по всем жилым и нежилым помещениям, которые есть в многоквартирном доме (данные каждого индивидуального счетчика, среднемесячные данные, норматив, количество проживающих и прочее).
Цифр, как видно, очень много, — для 80-квартирной «хрущевки» нужно выяснить порядка двух тысяч цифр, и это только по одному ресурсу. И даже если заполучить данные удастся, то проанализировать информацию сможет только тот, кто разбирается в ЖКХ, сообщил Mkset правозащитник в этой сфере Вадим Беляков.
Поэтому, рекомендует Беляков, если в доме нет жителя, который ориентируется в начислениях за коммуналку, можно сразу же писать жалобу в Госжилнадзор.
«В ней нужно указать, на какую сумму в квитанции за март произведено доначисление, попросить провести проверку и наказать виновных», — рекомендует он.
Чем больше окажется жалоб, тем выше шансы, что контролирующее ведомство примет меры.
По данным Белякова, проанализировавшего ряд данных, нарушения в доначислениях есть. Однако всем массивом необходимой информации он не располагает — «управляшки» просто не предоставляют ее.
Неизвестным остается и период, за который сделаны доначисления. За год ли они сделаны или за четыре месяца, никто до сих пор не разъяснил. Между тем, отмечает правозащитник, в МинЖКХ согласились, что «проблематика не надумана и не высосана из пальца, и что масштаб начислений довольно существенный».