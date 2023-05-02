Власти Башкирии обогатят витаминами питание в школах и больницах за миллионы рублей

На сайте министерства промышленности и услуг размещен интересный документ, а точнее проект документа под названием «проект постановления Правительства Республики Башкортостан „Об утверждении государственной программы ‚Развитие социального питания в Республике Башкортостан‘“». Размещен он для обсуждения и экспертизы, однако учитывая высокий интерес властей к социальному питанию и порой высокий уровень жалоб на питания в школах и больницах, проект все-таки станет постановлением и на популяризацию здорового питания все-таки направят 17 млн рублей.