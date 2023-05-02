Власти Башкирии обогатят витаминами питание в школах и больницах за миллионы рублей

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:51
На сайте министерства промышленности и услуг размещен интересный документ, а точнее проект документа под названием «проект постановления Правительства Республики Башкортостан „Об утверждении государственной программы ‚Развитие социального питания в Республике Башкортостан‘“». Размещен он для обсуждения и экспертизы, однако учитывая высокий интерес властей к социальному питанию и порой высокий уровень жалоб на питания в школах и больницах, проект все-таки станет постановлением и на популяризацию здорового питания все-таки направят 17 млн рублей.
За 6 лет работы программы, с 2024 до 2030 года к завершению работы программы доля пищевых продуктов, обогащенных витаминами и минералами и произведенных в регионе, в школах, детсадах и лагерях отдыха должна вырасти с 10% до 13,5%.
Обеспечение сбалансированным горячим питанием в школах, садах, лагерях отдыха и в загадочных организациях соцобслуживания планируется довести 96% против имеющихся сегодня 92%
Количество школ и садов, в рационы питания которых включены обогащенные витаминами и минералами продукты, должно возрасти с 10% до 45%. Из 17 миллионов выделят и деньги на создание сайта о соцпитании, а также организован мониторинг организации питания.