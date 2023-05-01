В Уфе заработал фонтан в парке Первомайский

Напомним, что фонтаны в Уфе начали включать с 27 апреля. Одними из первых заработали фонтаны в сквере Мустая Карима, в Театральном сквере на Гостином Дворе, на площади перед памятником Салавату Юлаеву, а также на Советской площади перед памятникам Минигали Шаймуратову. Наиболее красочное открытие состоялось 29 мая в парке Кашкадан.