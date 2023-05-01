В Уфе заработал фонтан в парке Первомайский

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Published Сегодня, 07:59
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Сегодня, 1 мая, включили фонтан в парке Первомайский, чем ознаменовали открытие фестиваля «Уфа — город дружбы и единства».
Известно, что в рамках фестиваля представители различных национальностей будут демонстрировать мастерство и фольклор.
Напомним, что фонтаны в Уфе начали включать с 27 апреля. Одними из первых заработали фонтаны в сквере Мустая Карима, в Театральном сквере на Гостином Дворе, на площади перед памятником Салавату Юлаеву, а также на Советской площади перед памятникам Минигали Шаймуратову. Наиболее красочное открытие состоялось 29 мая в парке Кашкадан.