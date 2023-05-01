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Published Сегодня, 14:15

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«Афродита в костюме Евы»: в жаркой Уфе на остановке заметили полностью голую женщину

1 мая 2023, 14:15
Фото: telegram-канал @BDTPRB Live

В Уфе на остановке «ГДК» в аномальную жару 1 мая заметили обнаженную Афродиту

Аномальная жара толкает некоторых на аморальные выходки.

30-градусная жара 1 мая в Уфе провоцирует уфимцев на выходки не только на воде, но и на суше. Так в послеполуденный зной на проспекте Октября, а если быть точнее на остановке «Городской дворец культуры» весьма культурно лежала обнаженная дама, будто сошедшая с полотен Рубенса.

— Картина маслом. Вот такая Афродита в костюме Евы отдыхает на ГДК в костюме Евы, — подписал фото его автор.

Не возмутила ли отдыхающая в неглиже дама горожан на оживленной остановке Mkset поинтересовался в пресс-службе МВД по Башкирии. Там сообщили, что за последние сутки подобные заявления в полицию не поступали.

Примечательно, что напротив данной остановки в сквере «Дубки» есть популярный фонтан. Судя по тишине в соцсетях освежиться в воде утомленная солнцем уфимка не решилась.

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