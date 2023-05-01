«Афродита в костюме Евы»: в жаркой Уфе на остановке заметили полностью голую женщину

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
30-градусная жара 1 мая в Уфе провоцирует уфимцев на выходки не только на воде, но и на суше. Так в послеполуденный зной на проспекте Октября, а если быть точнее на остановке «Городской дворец культуры» весьма культурно лежала обнаженная дама, будто сошедшая с полотен Рубенса.
— Картина маслом. Вот такая Афродита в костюме Евы отдыхает на ГДК в костюме Евы, — подписал фото его автор.
Не возмутила ли отдыхающая в неглиже дама горожан на оживленной остановке Mkset поинтересовался в пресс-службе МВД по Башкирии. Там сообщили, что за последние сутки подобные заявления в полицию не поступали.
Примечательно, что напротив данной остановки в сквере «Дубки» есть популярный фонтан. Судя по тишине в соцсетях освежиться в воде утомленная солнцем уфимка не решилась.