«Афродита в костюме Евы»: в жаркой Уфе на остановке заметили полностью голую женщину

30-градусная жара 1 мая в Уфе провоцирует уфимцев на выходки не только на воде, но и на суше. Так в послеполуденный зной на проспекте Октября, а если быть точнее на остановке «Городской дворец культуры» весьма культурно лежала обнаженная дама, будто сошедшая с полотен Рубенса.