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В Башкирии в 2023 году заболеваемость машиной выросла в 13 раз

1 мая 2023, 05:19
Фото: 1MI
Превышены среднемноголетние значения.

В Башкирии в первом квартале этого года мышиная лихорадка была обнаружена у 493 человек, что в 4,3 раза выше среднемноголетнего уровня заболеваемости аналогичного периода.

Так, по данным Роспотребнадзора, за аналогичный период прошлого года было выявлено только 38 случаев заболевания, что в свою очередь в 13 раз меньше данных за январь — март 2023 года.

Лихорадка зарегистрирована в 32 районах и в 5 городах Башкирии, из них в 6 муниципалитетах отмечено превышение среднереспубликанских показателей заболеваемости более, чем в 2 раза. Это Благовещенский район — 199,7, Уфимский — 57,8, Ермекеевский — 52,4, Мишкинский — 33,0, Давлекановский — 31,9, г. Октябрьский — 49,0, на 100 тыс. населения.

В зоне риска по заболеваемости мышиной лихорадкой оказались четыре района Башкирии
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#Элина Сайфранова
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