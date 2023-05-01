В Башкирии скончался чемпион-пауэрлифтер Руслан Минибаев

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
В Башкирии скончался 38-летний мастер спота России по пауэрлифтингу, президента национальной ассоциации пауэрлифтинга по РБ Руслан Минибаев. Не стало спортсмена, накануне, 25 апреля. Об этом в своих социальных сетях рассказал пауэрлифтер и альпинист Сергей Кузнецов.
— Руслан остался верен своему делу до конца своих дней. Человек, внёсший значительный вклад в развитие железного спорта! У него осталась любящая жена и полугодовалая дочка Варя. Руслану было всего 38, — сообщает Сергей Кузнецов.
Редакция Mkset приносит свои соболезнования всем, кто знал и любил Руслана Минибаева.