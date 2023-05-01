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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

В Башкирии скончался чемпион-пауэрлифтер Руслан Минибаев

1 мая 2023, 12:04
Мастеру Спорта России по пауэрлифтингу было 38 лет.

В Башкирии скончался 38-летний мастер спота России по пауэрлифтингу, президента национальной ассоциации пауэрлифтинга по РБ Руслан Минибаев. Не стало спортсмена, накануне, 25 апреля. Об этом в своих социальных сетях рассказал пауэрлифтер и альпинист Сергей Кузнецов.

— Руслан остался верен своему делу до конца своих дней. Человек, внёсший значительный вклад в развитие железного спорта! У него осталась любящая жена и полугодовалая дочка Варя. Руслану было всего 38, — сообщает Сергей Кузнецов.

Редакция Mkset приносит свои соболезнования всем, кто знал и любил Руслана Минибаева.

Фото: Сергей Кузнецов // vk.com
#Элина Сайфранова
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