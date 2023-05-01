В Башкирии скончался чемпион-пауэрлифтер Руслан Минибаев

В Башкирии скончался 38-летний мастер спота России по пауэрлифтингу, президента национальной ассоциации пауэрлифтинга по РБ Руслан Минибаев. Не стало спортсмена, накануне, 25 апреля. Об этом в своих социальных сетях рассказал пауэрлифтер и альпинист Сергей Кузнецов.