В Башкирии отец напал с лопатой на полицейских, которые пытались задержать его сына

Так, правоохранители выяснили, что 26-летний парень управлял автомобилем без водительского удостоверения. В отношении него было составлено пять административных протоколов по статьям: «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства», «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке», «Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами» и «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».