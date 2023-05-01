В Башкирии отец напал с лопатой на полицейских, которые пытались задержать его сына

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В Башкирии мужчина напал на сотрудников полиции с лопатой, когда те пытались задержать его 26-летнего сына.
Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, молодого человека будучи за рулем автомобиля «Тойота Королла» проигнорировал требование сотрудников ГИБДД остановиться. После чего ДПС и оперативники начали преследование автомобиля, во время погони 26-летний парень неоднократно нарушал правила дорожного движения и создавал угрозу жизни и здоровью граждан.
В конечном итоге сотрудники ДПС, в соответствии с законом «О полиции», применили табельное оружие: было произведено несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако водитель так и не остановил автомобиль. А после и вовсе попытался скрыться, забежав к себе домой. Там нарушитель и был задержан оперативниками.
Однако в это же время из гаража с лопатой вышел отец парня и пытался нанести ударить ей сотрудников полиции. Родителя также задержали.
Так, правоохранители выяснили, что 26-летний парень управлял автомобилем без водительского удостоверения. В отношении него было составлено пять административных протоколов по статьям: «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства», «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке», «Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами» и «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
Что касается отца нарушителя, то собранные материалы были направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Проводится проверка.