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Published Сегодня, 09:46

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Updated Сегодня, 09:48

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В Башкирии отец напал с лопатой на полицейских, которые пытались задержать его сына

1 мая 2023, 09:46
Фото: 1MI
Произошел инцидент в Миякинском районе.

В Башкирии мужчина напал на сотрудников полиции с лопатой, когда те пытались задержать его 26-летнего сына.

Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, молодого человека будучи за рулем автомобиля «Тойота Королла» проигнорировал требование сотрудников ГИБДД остановиться. После чего ДПС и оперативники начали преследование автомобиля, во время погони 26-летний парень неоднократно нарушал правила дорожного движения и создавал угрозу жизни и здоровью граждан.

В конечном итоге сотрудники ДПС, в соответствии с законом «О полиции», применили табельное оружие: было произведено несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако водитель так и не остановил автомобиль. А после и вовсе попытался скрыться, забежав к себе домой. Там нарушитель и был задержан оперативниками.

Однако в это же время из гаража с лопатой вышел отец парня и пытался нанести ударить ей сотрудников полиции. Родителя также задержали.

Так, правоохранители выяснили, что 26-летний парень управлял автомобилем без водительского удостоверения. В отношении него было составлено пять административных протоколов по статьям: «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства», «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке», «Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами» и «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Что касается отца нарушителя, то собранные материалы были направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Проводится проверка.

#Элина Сайфранова
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