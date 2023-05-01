Топ-5 новостей за три дня майских праздников Башкирии, которые вы пропустили

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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В Уфе в течение всей недели включали фонтаны. Так, 27 апреля сезон открыли фонтаны в сквере Мустая Карима, в Театральном сквере на Гостином Дворе, на площади перед памятником Салавату Юлаеву, а также на Советской площади перед памятникам Минигали Шаймуратову.
На следующий день запустили фонтаны на площади у Дворца Молодежи, Танцующие журавли в сквере Дубки на ГДК, Мальчик с кураем на площади перед кинотеатром Искра, фонтан на площади имени Серго Орджоникидзе, а также фонтан в парке Ленина и фонтан Часы перед парком Гафури.
Наиболее красочное открытие состоялось 29 мая в парке Кашкадан — на смотровой площадке перед одноименным озером собралась многолюдная толпа: пенсионеры, подростки, мужчины, женщины — многие пришли целыми семьями. Несмотря на долгое ожидание, шоу, по словам зрителей, оказалось на высоком уровне — все присутствовавшие завороженно наблюдали за игрой световых лучей и быстрых потоков воды. Посмотреть момент запуска и представление можно здесь. Увидеть фонтан своими глазами можно ежедневно с 10:00 до 23:00, светомузыкальное сопровождение фонтана будет действовать с 22.30.
В субботу уфимцы на железнодорожном вокзале встретили «Паровоз Победы». Побывал на месте и корреспондент Mkset. Во главе состава был действующий празднично украшенный паровоз «Лебедянка» под управлением локомотивной бригады в форме военных лет. Помимо этого в поезд также включены платформы с военной техникой времен Великой Отечественной войны и пассажирские вагоны «Бессмертного полка».
В этот день Ж/Д вокзал посетили руководители Куйбышевской железной дороги, представители органов власти Республики Башкортостан и города Уфы, ветераны, железнодорожники и члены их семей, учащиеся железнодорожного техникума, жители города и пассажиры.
А уже после уфимцы отправились открывать жаркий сезон шашлыков в Парке Лесоводов. Как передает корреспондент Mkset еще на Ж/Д вокзале после торжественной церемонии с «Паровозом Победы» пошли разговоры о шашлыках: «надо бы поторопиться, а то шашлыки не успеем пожарить».
По пути к зоне для пикника уже был виден сизый дым и чувствовался запах шашлыка. К часу дня парковка уже была полностью забыта, а на самом поле, со слов нашего корреспондента, и яблоку было негде упасть.
Нарушать правила и выходить за очерченную ими линию уфимцы не стремились, спокойно теснясь на имеющемся законном пространстве для жарки шашлыка.
Напомним, что в Башкирии до 16 мая
Напомним, в Башкирии до 16 мая действует особый противопожарный режим. Запрещается в эти дни разведение у приготовление шашлыков в парках, в лесных массивах, а также вблизи водных объектов. Однако есть ряд исключений. О том, где можно пожарить шашлыки в Уфе в 2023 году Mkset рассказывал здесь.
Посмотрел Mkset и то, как отдыхают башкирские звезды — пробежались по сетям тех, кто живет в Башкирии и тех, кто уже давно стал звездой федерального масштаба. Визажист Сердар Камбаров выходные провел за работой, а после проводил досуг в ресторане. Лейсан Утяшева также была занята работой, а Рустам Набиев опубликовал фотографию из самолета. Подробнее — в материале Mkset.