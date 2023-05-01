Топ-5 новостей за три дня майских праздников Башкирии, которые вы пропустили

Посмотрел Mkset и то, как отдыхают башкирские звезды — пробежались по сетям тех, кто живет в Башкирии и тех, кто уже давно стал звездой федерального масштаба. Визажист Сердар Камбаров выходные провел за работой, а после проводил досуг в ресторане. Лейсан Утяшева также была занята работой, а Рустам Набиев опубликовал фотографию из самолета. Подробнее — в материале Mkset.