Следователи проверят смерть 6-летнего ребенка в водоеме в Башкирии

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Следователи устанавливают обстоятельства смерти 6-летней девочки на водоеме в Архангельском районе Башкирии.
По данным СК РБ, в минувшее воскресенье две девочки 6 и 8 лет совместно с тремя сверстниками находились у водоема в деревне Заитово и реши искупаться. В один момент 6-летняя девочка начала тонуть, а 8-летнему ребенку стало плохо в холодной воде. Сверстники побежали за взрослыми. Извлек девочек из воды подоспевший к месту мужчина. Однако 6-летнюю девочку спасти не удалось, ее смерть констатировали медики. Девочка постарше была госпитализирована с переохлаждением.
Было установлено, что глубина водоема достигает 1,5 метра. На данный момент проводится осмотр места трагедии, опрашиваются очевидцы, изучаются жилищно-бытовые условия проживания семьи, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему.