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Следователи проверят смерть 6-летнего ребенка в водоеме в Башкирии

1 мая 2023, 10:16
Фото: 1MI
Трагедия произошла в Архангельском районе Башкирии.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти 6-летней девочки на водоеме в Архангельском районе Башкирии.

По данным СК РБ, в минувшее воскресенье две девочки 6 и 8 лет совместно с тремя сверстниками находились у водоема в деревне Заитово и реши искупаться. В один момент 6-летняя девочка начала тонуть, а 8-летнему ребенку стало плохо в холодной воде. Сверстники побежали за взрослыми. Извлек девочек из воды подоспевший к месту мужчина. Однако 6-летнюю девочку спасти не удалось, ее смерть констатировали медики. Девочка постарше была госпитализирована с переохлаждением.

Было установлено, что глубина водоема достигает 1,5 метра. На данный момент проводится осмотр места трагедии, опрашиваются очевидцы, изучаются жилищно-бытовые условия проживания семьи, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему.

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#Элина Сайфранова
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