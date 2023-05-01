Следователи проверят смерть 6-летнего ребенка в водоеме в Башкирии

По данным СК РБ, в минувшее воскресенье две девочки 6 и 8 лет совместно с тремя сверстниками находились у водоема в деревне Заитово и реши искупаться. В один момент 6-летняя девочка начала тонуть, а 8-летнему ребенку стало плохо в холодной воде. Сверстники побежали за взрослыми. Извлек девочек из воды подоспевший к месту мужчина. Однако 6-летнюю девочку спасти не удалось, ее смерть констатировали медики. Девочка постарше была госпитализирована с переохлаждением.