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Шесть хоккеистов покинули ХК «Салават Юлаев»

1 мая 2023, 07:39
Фото: hcsalavat.ru

Кадейкин, Мерфи и еще четыре хоккеиста покинули «Салават Юлаев»

Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» попрощался с шестью игроками. Как сообщили в пресс-службе клуба, из команды ушли вратарь Андрей Кареев, защитники Виктор Антипин, Райан Мерфи и Шакир Мухамадуллин, нападающие Александр Кадейкин и Владислав Картаев.

— Клуб благодарит игроков за работу и желает им успехов в дальнейшей карьере, — добавило руководство ХК «Салават Юлаев».

Известно, что Александр Кадекин провел в Уфе пять сезонов и отыграл 327 матчей. Виктор Антипин играл за команду с января 2021 года. Райан Мерфи присоединился к «СЮ» летом 2022 года, в минувшем сезоне он провел 49 матчей. Воспитанник уфимского клуба Владислав Картаев вновь присоединился к команде в 2019 году, за это время провел 189 матчей. Андрей Кареев вернулся в клуб летом 2022 года и провел 30 матчей. Шакир Мухамадуллин является воспитанником «СЮ» и играл за команду с 2019 года, за это врем сыграл 189 матчей.

 

#Элина Сайфранова
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