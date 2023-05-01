Шесть хоккеистов покинули ХК «Салават Юлаев»

Известно, что Александр Кадекин провел в Уфе пять сезонов и отыграл 327 матчей. Виктор Антипин играл за команду с января 2021 года. Райан Мерфи присоединился к «СЮ» летом 2022 года, в минувшем сезоне он провел 49 матчей. Воспитанник уфимского клуба Владислав Картаев вновь присоединился к команде в 2019 году, за это время провел 189 матчей. Андрей Кареев вернулся в клуб летом 2022 года и провел 30 матчей. Шакир Мухамадуллин является воспитанником «СЮ» и играл за команду с 2019 года, за это врем сыграл 189 матчей.