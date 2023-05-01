Праздник весны и труда: смотрим фотоархив, как раньше отмечали 1 мая в Уфе и Башкирии

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Близится Первое мая — праздник весны и труда, как принято его называть. Сегодня оригинальную историю праздника многие уже и не знают, воспринимая его просто как для дополнительного выходного, в который по сложившейся традиции принято выезжать за город и готовить шашлыки. Кстати, о шашлыках: Mkset рассказывал об уфимских площадках с мангальной зоной и о том, как изменилась стоимость набора для шашлыка по сравнению с прошлым годом.
Изначальная история праздника 1 мая была тесно связана с защитой прав рабочего класса. А сам праздник в годы СССР отмечался с куда большим размахом, нежели чем сегодня: на улицах собирались толпы нарядно одетых людей с цветами и флагами. Однако история праздника, насчитывающая более сотни лет, началась ещё до возникновения Советского союза.
Так, впервые Первое мая как День международной солидарности трудящихся еще во времена Российской империи отметили в 1890 году в Варшаве. Тогда в нынешней столице Польши прошла стачка десяти тысяч рабочих. Уже позднее, в 1987 году, мероприятие приобрело более четкий политический характер: его неизменно стали сопровождать массовые демонстрации. Ещё несколькими годами позднее на демонстрациях стали слышны политические лозунги с призывом к свержению самодержавия и империалистического строя.
В 1917 году, после Февральской революции, Первомай впервые отпраздновали открыто: миллионы рабочих вышли на улицы с различными лозунгами за свободу и в поддержку войны до победного конца. Уже после Октябрьской революции 1917 года праздник стал официальным.
В Уфе, как и в других городах Советского союза, принято было выходить на манифестации, принимать участие в различных шествиях, выкрикивая речёвки и размахивать плакаты с лозунгами, прославляющими труд рабочих. День был по-настоящему праздничным, потому и одеваться принято было соответствующе. Женщины надевали лучшие платья, до блеска натирали свои туфли.
В РСФСР первоначально праздник 1 мая назывался «Днем Интернационала», позднее, с 1972 года, он стал называться «Днем международной солидарности трудящихся — Первое Мая» и отмечаться 1 и 2 мая. Впервые 1 мая было объявлено нерабочим днем в 1918 году, 2 мая стало выходным с 1928 года. 1 мая проводились демонстрации трудящихся и военные парады (первый первомайский парад РККА состоялся в 1918 году на Ходынском поле). На второй день праздника, как правило, во всей стране проходили «маёвки» — массовые празднования на природе.
В эпоху «развитого социализма» в СССР первомайские демонстрации стали нести иную смысловую нагрузку. В день первого мая трудящиеся СССР «выражают свою солидарность с революционной борьбой трудящихся капиталистических стран, с национально-освободительным движением, выражают решимость отдать все силы борьбе за мир, за построение коммунистического общества».
С момента распада Советского союза прошло уже немало времени. Первоначальный смысл праздника был утрачен, сейчас это не более, чем повод встретиться с друзьями, чтобы устроить вылазку на природу либо же прогуляться по городским паркам и скверам. Тем более, что в Уфе уже запустили работу большинства городских фонтанов. Так что, посмотреть есть на что.