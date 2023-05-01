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Праздник весны и труда: смотрим фотоархив, как раньше отмечали 1 мая в Уфе и Башкирии

1 мая 2023, 04:00
Фото: 1MI
О том, как изменились традиции празднования Первомая в Уфе с начала прошлого столетия и до наших дней — в материале Mkset

Близится Первое мая — праздник весны и труда, как принято его называть. Сегодня оригинальную историю праздника многие уже и не знают, воспринимая его просто как для дополнительного выходного, в который по сложившейся традиции принято выезжать за город и готовить шашлыки. Кстати, о шашлыках: Mkset рассказывал об уфимских площадках с мангальной зоной и о том, как изменилась стоимость набора для шашлыка по сравнению с прошлым годом.

Изначальная история праздника 1 мая была тесно связана с защитой прав рабочего класса. А сам праздник в годы СССР отмечался с куда большим размахом, нежели чем сегодня: на улицах собирались толпы нарядно одетых людей с цветами и флагами. Однако история праздника, насчитывающая более сотни лет, началась ещё до возникновения Советского союза.

Фото сделано первого мая в Стерлитамаке в середине прошлого века Фото сделано первого мая в Стерлитамаке в середине прошлого века
Фото сделано первого мая в Стерлитамаке в середине прошлого века
Фото: История Уфы и Башкортостана | Ваши фотографии/ VK.com

Так, впервые Первое мая как День международной солидарности трудящихся еще во времена Российской империи отметили в 1890 году в Варшаве. Тогда в нынешней столице Польши прошла стачка десяти тысяч рабочих. Уже позднее, в 1987 году, мероприятие приобрело более четкий политический характер: его неизменно стали сопровождать массовые демонстрации. Ещё несколькими годами позднее на демонстрациях стали слышны политические лозунги с призывом к свержению самодержавия и империалистического строя.

Улица Ленина. 1951 год. Первомай.Улица Ленина. 1951 год. Первомай.
Улица Ленина. 1951 год. Первомай.
Фото: Автор неизвестен. Из архива Мусиной Найли Шакировны. / История Уфы и Башкортостана | Ваши фотографии/ VK.com

В 1917 году, после Февральской революции, Первомай впервые отпраздновали открыто: миллионы рабочих вышли на улицы с различными лозунгами за свободу и в поддержку войны до победного конца. Уже после Октябрьской революции 1917 года праздник стал официальным.

В Уфе, как и в других городах Советского союза, принято было выходить на манифестации, принимать участие в различных шествиях, выкрикивая речёвки и размахивать плакаты с лозунгами, прославляющими труд рабочих. День был по-настоящему праздничным, потому и одеваться принято было соответствующе. Женщины надевали лучшие платья, до блеска натирали свои туфли.

А вот так уфимцы отмечали Первое мая в 1970-х годах А вот так уфимцы отмечали Первое мая в 1970-х годах
А вот так уфимцы отмечали Первое мая в 1970-х годах
Фото: Олег Лопатин / История Уфы и Башкортостана | Ваши фотографии/ VK.com

В РСФСР первоначально праздник 1 мая назывался «Днем Интернационала», позднее, с 1972 года, он стал называться «Днем международной солидарности трудящихся — Первое Мая» и отмечаться 1 и 2 мая. Впервые 1 мая было объявлено нерабочим днем в 1918 году, 2 мая стало выходным с 1928 года. 1 мая проводились демонстрации трудящихся и военные парады (первый первомайский парад РККА состоялся в 1918 году на Ходынском поле). На второй день праздника, как правило, во всей стране проходили «маёвки» — массовые празднования на природе.

1 мая 1917 года коллектив Уфимской городской электростанции (нынешний адрес - ул. Карла Маркса, 37) вышел на демонстрацию с требованием демократических выборов и 8-часового рабочего дня. Работники электростанции были одними из первых, что поддержал революцию.1 мая 1917 года коллектив Уфимской городской электростанции (нынешний адрес - ул. Карла Маркса, 37) вышел на демонстрацию с требованием демократических выборов и 8-часового рабочего дня. Работники электростанции были одними из первых, что поддержал революцию.
1 мая 1917 года коллектив Уфимской городской электростанции (нынешний адрес - ул. Карла Маркса, 37) вышел на демонстрацию с требованием демократических выборов и 8-часового рабочего дня. Работники электростанции были одними из первых, что поддержал революцию.
Фото: История Уфы и Башкортостана | Ваши фотографии/ VK.com

В эпоху «развитого социализма» в СССР первомайские демонстрации стали нести иную смысловую нагрузку. В день первого мая трудящиеся СССР «выражают свою солидарность с революционной борьбой трудящихся капиталистических стран, с национально-освободительным движением, выражают решимость отдать все силы борьбе за мир, за построение коммунистического общества».

С момента распада Советского союза прошло уже немало времени. Первоначальный смысл праздника был утрачен, сейчас это не более, чем повод встретиться с друзьями, чтобы устроить вылазку на природу либо же прогуляться по городским паркам и скверам. Тем более, что в Уфе уже запустили работу большинства городских фонтанов. Так что, посмотреть есть на что.

Праздничные манифестации в честь Первого мая в Уфе Праздничные манифестации в честь Первого мая в Уфе
Праздничные манифестации в честь Первого мая в Уфе
Фото: Фото Анатолия Михайловича Виноградова / История Уфы и Башкортостана | Ваши фотографии/ VK.com
#Азамат Нухов#Общество#Город
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