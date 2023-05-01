Праздник весны и труда: смотрим фотоархив, как раньше отмечали 1 мая в Уфе и Башкирии

Близится Первое мая — праздник весны и труда, как принято его называть. Сегодня оригинальную историю праздника многие уже и не знают, воспринимая его просто как для дополнительного выходного, в который по сложившейся традиции принято выезжать за город и готовить шашлыки. Кстати, о шашлыках: Mkset рассказывал об уфимских площадках с мангальной зоной и о том, как изменилась стоимость набора для шашлыка по сравнению с прошлым годом.