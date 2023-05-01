Почему 1 мая выходной день в Башкирии: объясняем кратко и понятно

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Updated Сегодня, 03:30
Далеко не каждый может себе представить, что праздник весны и труда изначально зародился в США. История отсылает к чикагским событиям в 1886 году. Там 1 мая 1886 года рабочие начали забастовку. Они требовали отмены 15-часового рабочего дня и потребовали, чтобы рабочий день длился не более восьми часов. Демонстрации шли четыре дня.
Позднее Конгресс II-го Интернационала, который прошёл в 1889 году в столице Франции, решил признать 1 мая Всемирным Днём солидарности трудящихся. Там же решили, что люди всего мира могут выходить на митинги ежегодно 1 мая и выдвигать свои социальные требования. С тех пор Праздник труда был официально признан на уровне властей.
В нашей истории 1 мая впервые отпраздновали в Варшаве в 1890 году. Официальный статус праздник приобрел уже после Октябрьской революции — в стране в этот день проходили военные парады и демонстрации рабочих.
В 1992 году День международной солидарности трудящихся переименовали в Праздник Весны и Труда. По традиции люди в этот день с радостью всенародно шли на демонстрации, виделись с коллегами, друзьями, близкими, устраивали пикники на природе.
Несмотря на то, что первоначальный контекст праздника в современной России уже утрачен, он все равно остается выходным. По-прежнему в этот день граждане страны проводят время с родными и близкими, чаще всего наслаждаясь теплой почти летней погодой.