Почему 1 мая выходной день в Башкирии: объясняем кратко и понятно

Далеко не каждый может себе представить, что праздник весны и труда изначально зародился в США. История отсылает к чикагским событиям в 1886 году. Там 1 мая 1886 года рабочие начали забастовку. Они требовали отмены 15-часового рабочего дня и потребовали, чтобы рабочий день длился не более восьми часов. Демонстрации шли четыре дня.