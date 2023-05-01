«Паровоз Победы», гречка и флаги: публикуем новые фотографии с вокзала Уфы

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
29 апреля на вокзале Уфы было необычайно многолюдно. Однако сотрудники с потоком справлялись и через рамки металлоискателей вереница людей проходила весьма быстро. Детей на вокзал в то утро прибыла как минимум половина «пассажиропотока», и это даже если не учитывать целые отряды юнармейцев.
К слову железнодорожный вокзал Уфы всегда помнит о Великой Отечественной войне и о Победе в ней. Как и о том, какой ценой она далась. Напротив входа на вокзал установлен памятник «Землякам, ушедшим на фронт». И если вы не частый гость на железке, то памятник внимания однозначно достоин и мы рекомендуем выделить время его посетить и изучить.
На перроне где ожидали «Паровоз Победы» было крайне многолюдно, толпа держала полотно стилизованное как Георгиевская лента, а журналисты пытались выйти за желтую линию перрона, чтобы поймать самые вкусные кадры. Однако за порядком на перроне следила и полиция и бдительный волонтер РЖД, который любые попытки пересечь границу желтой линии пресекал.
Пока толпа ждала поезд на сцене выступали артисты, но выступление мальчика, который читал стихотворение о Победе прервал гул гудка паровоза. Слушать юного артиста могли уже лишь единицы. Внимание остальных было приковано к приближающемуся составу.
И вот он на месте. Самые предусмотрительные встречали его чуть дальше, в голове и сразу начали фотографироваться. Забегая вперед скажем фото и видео у украшенного поезда продолжали снимать до самой отправки. И оказаться на фото без незнакомцев мало у кого получалось — так много было желающих запечатлеть уникальный паровоз.
К чести организаторов и гостей мероприятия стоит отметить, что настроены все были дружелюбно. Что называется в тесноте, да не в обиде.
Поезд прибыл и те, кто держали ленту начали рассредотачиваться. Кто-то поспешил к столу. Гостей мероприятия угощали солдатской кашей и дети в ожидании поезда видимо хорошо нагуляли аппетит. На раздаче каши толпа была не меньше, чем у головы поезда.
Много внимания, особенно детского, привлекла кабина машиниста, туда пускали и поглазеть и нажать на гудок. Кстати гудка некоторые детки пугались, но потом понимали, что это не сигнал опасности и успокаивались. Толпа желающих не уменьшалась до самого завершения мероприятия. Еще бы, побибикать поездом это не шутка.
Обычные вагоны поезда оказались без интересной начинки. Автомобили и оружие времен ВОВ было на открытых вагонах, а обычные привыкшие вагоны снаружи были оклеены портретами героев Великой Отечественной, однако внутри, как сказала проводница, ничего интересного нет, в этих вагонах едут артисты «Паровоза Победы».
Стоит еще раз отметить, что толпу на перроне составляли далеко не только организованные группы. Было множество тех, кто пришел семьей. Были замечены и темнокожие студенты, с которыми уфимцы кстати тоже фотографировались на всякий случай — «вдруг это известные футболисты». Выглядело это в любом случае весьма интернационально.