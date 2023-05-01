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«Паровоз Победы», гречка и флаги: публикуем новые фотографии с вокзала Уфы

1 мая 2023, 13:36
Фото: mkset.ru

Гречка, флаги, селфи: как Уфа встречала «Паровоз Победы» и что творилось на перроне

29 апреля в Уфу прибыл «Паровоз Победы», однако помимо советской техники, оружия и самого паровоза там было на что посмотреть.

29 апреля на вокзале Уфы было необычайно многолюдно. Однако сотрудники с потоком справлялись и через рамки металлоискателей вереница людей проходила весьма быстро. Детей на вокзал в то утро прибыла как минимум половина «пассажиропотока», и это даже если не учитывать целые отряды юнармейцев.

вокзал был готоввокзал был готов
вокзал был готоввокзал был готов
вокзал был готоввокзал был готов
вокзал был готов
Фото: mkset.ru

К слову железнодорожный вокзал Уфы всегда помнит о Великой Отечественной войне и о Победе в ней. Как и о том, какой ценой она далась. Напротив входа на вокзал установлен памятник «Землякам, ушедшим на фронт». И если вы не частый гость на железке, то памятник внимания однозначно достоин и мы рекомендуем выделить время его посетить и изучить.

памятник "Землякам, ушедшим на фронт"памятник "Землякам, ушедшим на фронт"
памятник "Землякам, ушедшим на фронт"
Фото: mkset.ru

На перроне где ожидали «Паровоз Победы» было крайне многолюдно, толпа держала полотно стилизованное как Георгиевская лента, а журналисты пытались выйти за желтую линию перрона, чтобы поймать самые вкусные кадры. Однако за порядком на перроне следила и полиция и бдительный волонтер РЖД, который любые попытки пересечь границу желтой линии пресекал.

за линию ни шагуза линию ни шагу
за линию ни шагуза линию ни шагу
за линию ни шагу
Фото: mkset.ru

Пока толпа ждала поезд на сцене выступали артисты, но выступление мальчика, который читал стихотворение о Победе прервал гул гудка паровоза. Слушать юного артиста могли уже лишь единицы. Внимание остальных было приковано к приближающемуся составу.

встретиливстретили
встретиливстретили
встретили
Фото: mkset.ru

И вот он на месте. Самые предусмотрительные встречали его чуть дальше, в голове и сразу начали фотографироваться. Забегая вперед скажем фото и видео у украшенного поезда продолжали снимать до самой отправки. И оказаться на фото без незнакомцев мало у кого получалось — так много было желающих запечатлеть уникальный паровоз.

мероприятие оказалось очень востребованным и народная тропа все не зарасталамероприятие оказалось очень востребованным и народная тропа все не зарастала
мероприятие оказалось очень востребованным и народная тропа все не зарасталамероприятие оказалось очень востребованным и народная тропа все не зарастала
мероприятие оказалось очень востребованным и народная тропа все не зарасталамероприятие оказалось очень востребованным и народная тропа все не зарастала
мероприятие оказалось очень востребованным и народная тропа все не зарасталамероприятие оказалось очень востребованным и народная тропа все не зарастала
мероприятие оказалось очень востребованным и народная тропа все не зарастала
Фото: mkset.ru

К чести организаторов и гостей мероприятия стоит отметить, что настроены все были дружелюбно. Что называется в тесноте, да не в обиде.

Поезд прибыл и те, кто держали ленту начали рассредотачиваться. Кто-то поспешил к столу. Гостей мероприятия угощали солдатской кашей и дети в ожидании поезда видимо хорошо нагуляли аппетит. На раздаче каши толпа была не меньше, чем у головы поезда.

солдатская каша пришлась всем по вкусусолдатская каша пришлась всем по вкусу
солдатская каша пришлась всем по вкусусолдатская каша пришлась всем по вкусу
солдатская каша пришлась всем по вкусусолдатская каша пришлась всем по вкусу
солдатская каша пришлась всем по вкусу
Фото: mkset.ru

Много внимания, особенно детского, привлекла кабина машиниста, туда пускали и поглазеть и нажать на гудок. Кстати гудка некоторые детки пугались, но потом понимали, что это не сигнал опасности и успокаивались. Толпа желающих не уменьшалась до самого завершения мероприятия. Еще бы, побибикать поездом это не шутка.

на этом видео можно оценить и масштабы мероприятия и послушать как гудят в гудок дети
Видео: mkset.ru

Обычные вагоны поезда оказались без интересной начинки. Автомобили и оружие времен ВОВ было на открытых вагонах, а обычные привыкшие вагоны снаружи были оклеены портретами героев Великой Отечественной, однако внутри, как сказала проводница, ничего интересного нет, в этих вагонах едут артисты «Паровоза Победы».

не поленитесь и полистайте галерею с артистами поездане поленитесь и полистайте галерею с артистами поезда
не поленитесь и полистайте галерею с артистами поезда
Фото: mkset.ru

Стоит еще раз отметить, что толпу на перроне составляли далеко не только организованные группы. Было множество тех, кто пришел семьей. Были замечены и темнокожие студенты, с которыми уфимцы кстати тоже фотографировались на всякий случай — «вдруг это известные футболисты». Выглядело это в любом случае весьма интернационально.

обязательно полистайте галерею этих фото, чтобы прочувствовать атмосферуобязательно полистайте галерею этих фото, чтобы прочувствовать атмосферу
обязательно полистайте галерею этих фото, чтобы прочувствовать атмосферуобязательно полистайте галерею этих фото, чтобы прочувствовать атмосферу
обязательно полистайте галерею этих фото, чтобы прочувствовать атмосферуобязательно полистайте галерею этих фото, чтобы прочувствовать атмосферу
обязательно полистайте галерею этих фото, чтобы прочувствовать атмосферуобязательно полистайте галерею этих фото, чтобы прочувствовать атмосферу
обязательно полистайте галерею этих фото, чтобы прочувствовать атмосферуобязательно полистайте галерею этих фото, чтобы прочувствовать атмосферу
обязательно полистайте галерею этих фото, чтобы прочувствовать атмосферуобязательно полистайте галерею этих фото, чтобы прочувствовать атмосферу
обязательно полистайте галерею этих фото, чтобы прочувствовать атмосферуобязательно полистайте галерею этих фото, чтобы прочувствовать атмосферу
обязательно полистайте галерею этих фото, чтобы прочувствовать атмосферуобязательно полистайте галерею этих фото, чтобы прочувствовать атмосферу
обязательно полистайте галерею этих фото, чтобы прочувствовать атмосферу
Фото: mkset.ru
В Уфу прибыл «Паровоз Победы»: как он выглядит и что происходит сейчас на вокзале
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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город#Видео
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