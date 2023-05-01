«Паровоз Победы», гречка и флаги: публикуем новые фотографии с вокзала Уфы

К слову железнодорожный вокзал Уфы всегда помнит о Великой Отечественной войне и о Победе в ней. Как и о том, какой ценой она далась. Напротив входа на вокзал установлен памятник «Землякам, ушедшим на фронт». И если вы не частый гость на железке, то памятник внимания однозначно достоин и мы рекомендуем выделить время его посетить и изучить.