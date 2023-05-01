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Новый автобусный маршрут будет запущен между Уфой и Иглино

1 мая 2023, 12:50
Фото: 1MI
Об этом сообщает администрация Иглинского района.

Жители микрорайона Новоиглино обратились к властям с просьбой запустить автобусный маршрут. В частности, Алина Н. рассказывает, что ближайшая к ним остановка находится в 4-х километрах.

— Дети ходят пешком, зимой просто не выносимо так далеко идти. Сын студент колледжа. Пустили ли бы маршрутку хоть по центральной улице, где 5ая школа. Все ж до неё идти 1 км, а не 4 км. Огромный микрорайон, а автобусов нет до сих пор, — негодует Алина Н.

На жалобу ответили в администрации Иглинского района, сообщив о намерении запустить новый автобусный маршрут между Уфой и Иглино. Маршрут будет начинаться от улицы Генерала Жукова в селе и заканчиваться у ТЦ «Башкирия» в Уфе.

Попутно автобус будет проезжать через детский сад № 9, магазин «Матрешка», школу № 5, спорткомплекс, поликлинику, автостанцию, ТСК, сады «Журавушка», стадион им. Гастелло, Заводоуправление УМПО, парк Кашкадан, ТРЦ «Планета» и др.

Вопросом организации маршрута занимает Центр организации перевозок.

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#Элина Сайфранова
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