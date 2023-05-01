Новый автобусный маршрут будет запущен между Уфой и Иглино

На жалобу ответили в администрации Иглинского района, сообщив о намерении запустить новый автобусный маршрут между Уфой и Иглино. Маршрут будет начинаться от улицы Генерала Жукова в селе и заканчиваться у ТЦ «Башкирия» в Уфе.