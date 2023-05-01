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«Не убирали лет семь»: жительница показала лес-«бомжатник» в 30 км от Уфы

1 мая 2023, 11:30
Фото: mkset.ru
Горы бытового и строительного мусора в селе Булгаково под Уфой, который не убирали около 7-8 лет, в редакцию Mkset прислала читательница.

В редакцию Mkset жительница села Булгаково Уфимского района Лилия И. прислала фотографии лесопосадки, которая на данный момент из себя представляет больше свалку нежели уголок нетронутой природы.

Прогуливаясь по лесу, лучше внимательно смотреть под ноги. Прогуливаясь по лесу, лучше внимательно смотреть под ноги.
Прогуливаясь по лесу, лучше внимательно смотреть под ноги.
Фото: mkset.ru

Располагается лес недалеко от нового коттеджного поселка Преображенский. Это место, со слов нашей читательницы, единственного для Новобулгаковцев, где можно прогуляться. Однако, судя по фотографиям, ходить по тропинкам лучше аккуратно. 

Пластиковые пакеты, бутылки и даже тара из-под яиц. Пластиковые пакеты, бутылки и даже тара из-под яиц.
Пластиковые пакеты, бутылки и даже тара из-под яиц.
Фото: mkset.ru

Канистры, синие полиэтиленовые пакеты, доски, пластик и все возможный бытовой мусор в плоть до тары из-под яиц можно увидеть, прогуливаясь по лесу. Обстановка на территории лесопосадки, действительно, шокирует. Создается впечатление, что мусор там копился не один год.

В скором времени место может превратиться в самый настоящий мусорный полигон. В скором времени место может превратиться в самый настоящий мусорный полигон.
В скором времени место может превратиться в самый настоящий мусорный полигон.
Фото: mkset.ru

Как рассказывает Лилия И., не убирали данную территории около семи — восьми лет.

— Несколько лет назад были проблемы с ЖКХ у села, с тех пор набралось, но при появлении посёлка вычищались участки для продажи, а там, где лес принадлежит пока народу вот такая ситуация всегда была, — поясняет Лилия.

Сама женщина сравнила обстановку в лесопосадке с «бомжатником» и мусорным «полигоном».

Действительно, сложно представить весенние и летние прогулки на свежем воздухе в такой замусоренной обстановке. В частности, в какой-то момент нашей читательнице и самой стало страшно наступать на тропинки и идти дальше. 

Фото: mkset.ru

Предлагаем посмотреть оставшиеся фотографии из лесопосадки в Уфимском районе и насладиться живописными красотами.

Напомним, что прислать нам фото, видео, рассказать свою историю или о происшествии, пожаловаться на несправедливость можно в телеграм-бот. Это безопасно и анонимно. Ваша информация может стать поводом для следующей публикации.

Живописные красотыЖивописные красоты
Живописные красотыЖивописные красоты
Живописные красотыЖивописные красоты
Живописные красотыЖивописные красоты
Живописные красотыЖивописные красоты
Живописные красотыЖивописные красоты
Живописные красотыЖивописные красоты
Живописные красоты
Фото: mkset.ru
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