«Не убирали лет семь»: жительница показала лес-«бомжатник» в 30 км от Уфы

Канистры, синие полиэтиленовые пакеты, доски, пластик и все возможный бытовой мусор в плоть до тары из-под яиц можно увидеть, прогуливаясь по лесу. Обстановка на территории лесопосадки, действительно, шокирует. Создается впечатление, что мусор там копился не один год.