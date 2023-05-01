Дороги Башкирии заполонили сотрудники ДПС

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Сегодня, 1 мая, на дорогах Башкирии пройдут массовые проверки — водителей ждут 32 дополнительных экипажа ДПС.
Как отметил глава ГИБДД Владимир Севастьянов, направлены они были на трассы М5 и М7, на дороги Уфа-Чишмы-Киргиз Мияки, Дюртюли-Нефтекамск, Уфа-Инзер-Белорецк, Уфа-Янаул, а также в населенные пункты с незарегистрированными авто и водителями, лишенными прав.
Отмечается, что в период праздников в Башкирии увеличивается риск возникновения «пьяных» ДТП, а также происшествий с участием детей и подростков, оставленных без надзора взрослых.