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Дороги Башкирии заполонили сотрудники ДПС

1 мая 2023, 07:09
Фото: 1MI

1 мая на дорогах Башкирии выставлены более 30 дополнительных экипажей ДПС

Известно, на каких дорогах водителей будут ждать патрули.

Сегодня, 1 мая, на дорогах Башкирии пройдут массовые проверки — водителей ждут 32 дополнительных экипажа ДПС.

Как отметил глава ГИБДД Владимир Севастьянов, направлены они были на трассы М5 и М7, на дороги Уфа-Чишмы-Киргиз Мияки, Дюртюли-Нефтекамск, Уфа-Инзер-Белорецк, Уфа-Янаул, а также в населенные пункты с незарегистрированными авто и водителями, лишенными прав.

Отмечается, что в период праздников в Башкирии увеличивается риск возникновения «пьяных» ДТП, а также происшествий с участием детей и подростков, оставленных без надзора взрослых.

#Элина Сайфранова
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