Дороги Башкирии заполонили сотрудники ДПС

Как отметил глава ГИБДД Владимир Севастьянов, направлены они были на трассы М5 и М7, на дороги Уфа-Чишмы-Киргиз Мияки, Дюртюли-Нефтекамск, Уфа-Инзер-Белорецк, Уфа-Янаул, а также в населенные пункты с незарегистрированными авто и водителями, лишенными прав.