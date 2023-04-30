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Жители Башкирии после митинга обратились к Путину, Бастрыкину и Краснову из-за золота

30 апреля 2023, 10:29

В Башкирии Путина, Бастрыкина и Краснова просят защитить деревню от золотодобытчиков

Жители деревни Ишмурзино называют способ добычи варварским и уверены, что он вредит и экологии и людям.

История с мирным сходом граждан в Баймакском районе получила продолжение. Как ранее сообщал Mkset жители деревни требуют прекратить якобы незаконную золотодобычу на землях, где они живут и работают. Методы работы золотодобытчиков они считают варварскими и просят президента Владимира Путина, главу Следкома РФ Александра Бастрыкина и генерального прокурора Игоря Краснова защитить местных жителей и их землю.

Видеообращение к указанным персонам судя по всему было записано вчера, 29 апреля в процессе мирного схода. Президента и высокопоставленное начальство правоохранительных структур просят остановить ту работу по добыче полезных ископаемых, которая сегодня ведется в Баймакском районе.

Судя по всему видеообращение записано было именно вчера, так как на данный момент оно насчитывает 23 часа с момента размещения. Разместил его известный в Башкирии экоактивист Ильдар Юмагулов.Вчера Mkset сообщал, что по некоторым данным, на акцию собралась почти тысяча человек.

Напомним и о том, что подозрения местных жителей в «варварстве» косвенно подтверждались и официально, так по данным Следкома по Башкирии, фирмы, имеющие лицензию на добычу полезных ископаемых месторождениях Баймака и возле деревни Кусеево Баймакского района, занимались добычей за пределами границ лицензированных участков.

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#Ирина Деревянчук#Александр Бастрыкин#Владимир Путин#Новости Башкирии#Общество
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