Жители Башкирии после митинга обратились к Путину, Бастрыкину и Краснову из-за золота

Судя по всему видеообращение записано было именно вчера, так как на данный момент оно насчитывает 23 часа с момента размещения. Разместил его известный в Башкирии экоактивист Ильдар Юмагулов.Вчера Mkset сообщал, что по некоторым данным, на акцию собралась почти тысяча человек.