Жители Башкирии после митинга обратились к Путину, Бастрыкину и Краснову из-за золота

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
История с мирным сходом граждан в Баймакском районе получила продолжение. Как ранее сообщал Mkset жители деревни требуют прекратить якобы незаконную золотодобычу на землях, где они живут и работают. Методы работы золотодобытчиков они считают варварскими и просят президента Владимира Путина, главу Следкома РФ Александра Бастрыкина и генерального прокурора Игоря Краснова защитить местных жителей и их землю.
Видеообращение к указанным персонам судя по всему было записано вчера, 29 апреля в процессе мирного схода. Президента и высокопоставленное начальство правоохранительных структур просят остановить ту работу по добыче полезных ископаемых, которая сегодня ведется в Баймакском районе.
Судя по всему видеообращение записано было именно вчера, так как на данный момент оно насчитывает 23 часа с момента размещения. Разместил его известный в Башкирии экоактивист Ильдар Юмагулов.Вчера Mkset сообщал, что по некоторым данным, на акцию собралась почти тысяча человек.
Напомним и о том, что подозрения местных жителей в «варварстве» косвенно подтверждались и официально, так по данным Следкома по Башкирии, фирмы, имеющие лицензию на добычу полезных ископаемых месторождениях Баймака и возле деревни Кусеево Баймакского района, занимались добычей за пределами границ лицензированных участков.