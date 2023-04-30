Заморожено: Уфа не нашла денег и кольцо Центрального рынка останется без «Тепла рук»

Год назад, в мае 2022 года в Уфе определились с арт-объектом, который украсит собой площадку в середине транспортного кольца перед Центральным рынком. Победу в открытом конкурсе одержала монументальная скульптура «Тепло рук» за авторством Ильи Ищенко, представителя автономной некоммерческой организации «Институт городского развития». Проект победитель должен был получить 300 тысяч рублей.