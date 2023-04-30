Заморожено: Уфа не нашла денег и кольцо Центрального рынка останется без «Тепла рук»

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 07:00
Год назад, в мае 2022 года в Уфе определились с арт-объектом, который украсит собой площадку в середине транспортного кольца перед Центральным рынком. Победу в открытом конкурсе одержала монументальная скульптура «Тепло рук» за авторством Ильи Ищенко, представителя автономной некоммерческой организации «Институт городского развития». Проект победитель должен был получить 300 тысяч рублей.
Однако год спустя после отбора победителя стало известно о временной заморозке проекта ввиду отсутствия целевого финансирования. данную информацию Mkset подтвердили в пресс-службе мэрии Уфы, уточнив, что приостановлен проект временно.
Напомним, прошлой весной около 40 участников подали заявки на участие в конкурсе проектов на лучшую композицию, которая должна была украсить центр транспортного кольца на Центральном рынке. Ранее там был установлен огромный многогранный рекламный щит. Однако как оказалось пока что кольцо продолжит пустовать.